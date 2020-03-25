Russell: "Hamilton'ın seviyesine gelebilirim"

Alt serilerdeki başarılı performansı sonrası Mercedes'in genç sürücü akademisine katılan George Russell, 2019'da Formula 2 şampiyonu olmayı başardı ve buna rağmen ne geçen yıl ne de bu yıl Mercedes'te kendisine koltuk bulamadı.

Mercedes'in sürücü akademisinde yer almasına rağmen bu yıl Williams'la ikinci senesini geçirecek olan Russell, geçen yıl takım arkadaşı Robert Kubica'ya karşı büyük üstünlük kurmuştu.

Williams pilotu, bir gün vatandaşı ve altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın seviyesine çıkabileceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

"Kibirli görünmek istemiyorum. Ancak ben kendimi pist üstünde kanıtlamaya çalışıyorum. Kendimi tamamen adadım ve çok odaklandım. Her zaman sahip olduğum ve kendimde inandığım her şeyi ortaya koyuyorum."

"Bence Lewis griddeki en iyi sürücü ve hatta belki de, şimdiye kadar ki en iyi Formula 1 pilotu. Ama ben onun kadar iyi olabileceğime eminim. Oraya gelene kadar her şeyimi vereceğim."

Russell, 2009 Avutralya GP'yi izlemesinin ardından F1 pilotu olmaya karar verdiğini söyledi.

"Avustralya yarışını izlemek için sabah 06:00'da kalktığımı hatırlıyorum. O zaman Jenson Button, beyaz-sarı bir araçta yarışı lider götürmüştü. O zaman böyle bir aracı sürmenin ve bir yarış kazanmanın nasıl bir şey olduğunu merak diyordum. O andan itibaren de Formula 1 pilotu olmak istedim. Genel olarak spora ilgi duydum."

"Zihinsel olarak her şeyimi verdim ve Formula 1'e ulaşmak için çok fazla çaba gösterdim. Şimdi işte buradayım ama şimdi her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Yol henüz bitmedi."

"Formula 1 aracı kullanmak dünyanın en heyecan verici hissi. En hızlı ve en tehlikeli lunapark trenine binmek gibi bir şey. Bir Formula 1 aracında her zaman sınırlardasınız ve Formula 1 sürücüsü olmanın en kötü yanı, Formula 1'i kendinizin seyredemiyor olması."

"Ne olursa olsun mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmak ve rekor kırmak istiyorum."

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