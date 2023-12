Russell: "Hamilton'ın seviyesinde olmayı değil, önünde olmayı istiyorum"

Hamilton, Mercedes ile büyük başarılara imza atarak 2014-2020 yılları arasında altı Dünya Şampiyonluğu kazandı ve 2007'deki ilk şampiyonluğuna bir yenisini ekledi.

Russell, WIlliams'ta üç yıl geçirdikten sonra geçtiğimiz yıl Brackley merkezli takımda Hamilton'a katıldı.

İkinci sezonunda yaşadığı birtakım sorunlar nedeniyle şampiyonada Hamilton'ın 41 puan gerisinde kalsa da Russell, takım arkadaşıyla aynı seviyede yarıştığına inanıyor.

Telegraph'a konuşan Russell, "Bu yıl boyunca ortalama olarak Lewis'in seviyesindeydim."

"Ancak onun seviyesinde olmak değil, önünde olmak istiyorum. Ama aynı zamanda gerçekçi de olmalıyım, sonuçta tüm zamanların en iyi pilotuna karşı yarışıyorum."

"Ama biliyorsunuz, bence sıralama ve sprint yarışlarını da dahil ederseniz, tamamen aynıyız. Hız açısından genel olarak aynıyız." dedi.

Mercedes geçen yıl yeni teknik düzenlemelerin devreye girmesinden bu yana sıralamada geriye düştü.

Takımın son iki sezondaki tek zaferi 2022 Brezilya Grand Prix'sinde Russell'ın F1'deki ilk galibiyetini elde etmesiyle geldi.

Bir yıl daha ön sıralardan uzakta yarışmasına rağmen Russell, Mercedes'in Takımlar Şampiyonası'nda ikinciliği elde ederek daha güçlü bir konumda olduğundan emin.

"Şu anda 12 ay öncesine göre kesinlikle daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

"Birkaç aydır yeni araç konseptimiz üzerinde çalışıyoruz."

"Her şeyi 1000 kez kontrol ettik ve hepimiz kendimize çok güveniyoruz. Ancak hiç şüphe yok ki Red Bull sezona zirvede başlayacak."

"Ama bu uzun bir sezon. Her zamankinden daha erken başlıyor ve her zamankinden daha geç bitiyor. Yani her şey değişebilir."

"Kendi adıma heyecanlıyım, gelecek yıl herkes için temiz bir sayfa olacak."

"2022'de olduğu gibi performans sergileyebileceğim ve sonuçlar alabileceğim bir sezon umuyorum. Kendime olan güvenim hiçbir şekilde sarsılmadı."