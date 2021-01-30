Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"

2021'de Williams'la üçüncü yılına girecek olan George Russell, genel olarak Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın halefi olarak görülüyor.

İngiliz pilotun performansı, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton tarafından övgü alsa da, genç sürücü bunun kendisini etkilemesine izin vermediğini söyledi.

The Sportsman ile yaptığı röportajda Russell, 95 yarış kazanan Hamilton hakkında şöyle dedi: "Lewis bir efsane, tabii ki en iyisi ve istatistiksel anlamda bu yılın sonunda tüm zamanların en iyisi olacak."

“Ona, pistte yaptıklarına ve mühendislerle çalışma şekline son derece saygı duyuyorum. Ona olan saygım son dört yılda muazzam şekilde arttı."

“Ondan böylesine büyük bir övgü almak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ancak aynı şekilde bunun beni etkilemesine de izin vermiyorum çünkü Lewis kariyerimde herhangi bir fark yaratmayacak."

“Pistte güçlü bir performans sergilemem gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsam, sürücülerin her birini en iyisi olduğumu söylemesinin bir önemi yok. Sonuçta pist üstünde konuşursunuz."

Russell, pek çok farklı duyguyu yaşadığı Sakhir GP'nin kendisi için "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

"Bunun F1'de uzun bir gelecek için büyük bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum."

“Şans için gerçekten minnettarım, tabii ki dilediğim şartlarda olmasa bile bana ön tarafta neler yapabileceğimi gösterme şansı verdi."

“Yarışı iki kez kazanma fırsatımız vardı ama ne yazık ki ikisi de ellerimizin arasından kaydı."

"Bir sürücü olarak her zaman kendinize inanıyorsunuz, ancak kazanana kadar her zaman küçük bir bilinmeyen oluyor. Bu şansı elde etmek kesinlikle güvenimi artırdı."