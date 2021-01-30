Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"

paylaşım
yorumlar
Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"
Ekleyen:
, Editör

Williams pilotu George Russell, Lewis Hamilton'dan aldığı övgüleri önemsediğini kabul etse de, bunun kendisini etkilemesine izin vermediğini söyledi.

2021'de Williams'la üçüncü yılına girecek olan George Russell, genel olarak Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın halefi olarak görülüyor.

İngiliz pilotun performansı, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton tarafından övgü alsa da, genç sürücü bunun kendisini etkilemesine izin vermediğini söyledi.

The Sportsman ile yaptığı röportajda Russell, 95 yarış kazanan Hamilton hakkında şöyle dedi: "Lewis bir efsane, tabii ki en iyisi ve istatistiksel anlamda bu yılın sonunda tüm zamanların en iyisi olacak."

“Ona, pistte yaptıklarına ve mühendislerle çalışma şekline son derece saygı duyuyorum. Ona olan saygım son dört yılda muazzam şekilde arttı."

“Ondan böylesine büyük bir övgü almak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ancak aynı şekilde bunun beni etkilemesine de izin vermiyorum çünkü Lewis kariyerimde herhangi bir fark yaratmayacak."

“Pistte güçlü bir performans sergilemem gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsam, sürücülerin her birini en iyisi olduğumu söylemesinin bir önemi yok. Sonuçta pist üstünde konuşursunuz."

Russell, pek çok farklı duyguyu yaşadığı Sakhir GP'nin kendisi için "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

"Bunun F1'de uzun bir gelecek için büyük bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum."

“Şans için gerçekten minnettarım, tabii ki dilediğim şartlarda olmasa bile bana ön tarafta neler yapabileceğimi gösterme şansı verdi."

“Yarışı iki kez kazanma fırsatımız vardı ama ne yazık ki ikisi de ellerimizin arasından kaydı."

"Bir sürücü olarak her zaman kendinize inanıyorsunuz, ancak kazanana kadar her zaman küçük bir bilinmeyen oluyor. Bu şansı elde etmek kesinlikle güvenimi artırdı."

 
Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"

Önceki haber

Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"

Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü
F3 F3 / Sıralama turları raporu

F3 Asya: Cem güçlü performansını sıralama turlarında da sürdürdü

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2010'daki formuna dönen Alonso: "2021'de tekrardan Mercedes ve Hamilton kazanacak"

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Magnussen, McLaren'ın telifini geri çevirdi"

Son Haberler

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"

Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"

Domenicali: "F1 'yeni bir imaj' arayan üreticilere cezbedici gelebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "F1 'yeni bir imaj' arayan üreticilere cezbedici gelebilir"

Schumacher: "İlk başta, F1 hayallerimin 1 yıl daha erteleneceğini düşündüm"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "İlk başta, F1 hayallerimin 1 yıl daha erteleneceğini düşündüm"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

4s
2
Formula 1

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"

1s
3
Formula 1

Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"

1s
4
Formula 1

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

1g
5
Formula 1

Schumacher, Fiorano testinin son gününde Sainz ve Leclerc'in temposuna yaklaştı

1g

Son Haberler

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"

Russell: "Hamilton'ın övgüleri beni etkilemiyor"

Formula 1
1s
Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"

Sainz: "Ferrari için her şeyimi vermeye hazırım"

Formula 1
1s
Domenicali: "F1 'yeni bir imaj' arayan üreticilere cezbedici gelebilir"

Domenicali: "F1 'yeni bir imaj' arayan üreticilere cezbedici gelebilir"

Formula 1
2s
Schumacher: "İlk başta, F1 hayallerimin 1 yıl daha erteleneceğini düşündüm"

Schumacher: "İlk başta, F1 hayallerimin 1 yıl daha erteleneceğini düşündüm"

Formula 1
3s
Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

Hamilton: "Sekizinci şampiyonluk için savaşmak muazzam bir şey"

Formula 1
4s

Son Videolar

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
6s

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
28 Oca 2021

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.