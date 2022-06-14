Russell, Hamilton'ın mücadeleye döneceğinden emin

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Geçtiğimiz sekiz sezonda -altısı Hamilton ile olmak üzere- yedi pilotlar şampiyonluğu elde eden Mercedes, yeni kuralların devreye girdiği 2022 sezonunda istediğini elde edemedi ve şimdiden şampiyonluk yarışından bir hayli uzaklaştı.

Orta grubun en iyisi olmak için mücadele eden Mercedes'in bu amacında onlara en büyük katkıyı sağlayan isim ise yeni pilotları George Russell. Bu sezon tüm yarışları ilk beşte bitiren ve üç yarışta da podyuma çıkan Russell an itibariyle 99 puan ile şampiyona dördüncüsü. Hamilton ise 62 puan ile ancak altıncı sırada.

Bu performansa rağmen mütevaziliğini koruyan Russell, Mercedes'in şampiyonluk savaşına dönmesi halinde Hamilton'ın çok daha iyi olacağını düşünüyor.

Sky Sports F1 tarafından kendisine Mercedes'teki harika başlangıcından ötürü mutlu olması gerektiği ve sekiz yarışın yedisinde Hamilton'ı geride bıraktığı söylenen Russell, "Sezon başlamadan önce böyle bir şeyin gerçekleşeceğini söyleseydiniz çok memnun kalırdım."

"Normal şartlarda Lewis'in önünde bitirmeniz, ya yarışı kazandığınız, ya da podyumu neredeyse garantilediğiniz anlamına gelir. Yani şartlar oldukça farklı."

"Lewis'in ne kadar yetenekli ve harika birisi olduğunu biliyorum. Yeniden rekabetçi olduğumuzda tamamen farklı bir canavara dönüşeceğinden eminim." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Birçok sorunla başa çıkmayan Mercedes'te herkesin en ağır etkilendiği sorun hiç şüphesiz ki dalgalanma. Daha önceden de Mercedes'in odak noktasının araç performansından ziyade dalgalanma olduğunu söyleyen Russell, bu sözleri bir kez daha tekrarladı.

Russell, “Sorunlarımızı çözmek konusunda oldukça kararlıyız. Performansımızı en üst düzeye çıkarmaya ve piste odaklanmaya ise gerçekten kararlı değiliz çünkü düşünecek başka konular var. Dediğim gibi, rekabetçi bir araca sahip olduğumuzda gerçek Lewis Hamilton orada olacak ve savaşacak." dedi.

Son olarak Mercedes'in bu sezon ön gruba dönüp dönemeyeceği sorulan Russell, "Evet, kesinlikle. Ön gruptan bir milyon mil uzakta olduğumuzu sanmıyorum. Ama kolay bir iş değil. Her seansta farklı şeyler deniyoruz ve tüm bu verileri toplamamız gerekiyor.

"Gittiğimiz her pistte farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Belli ki diğer tüm takımlardan çok farklı bir konsepte sahibiz."

“Bunun doğru konsept olup olmadığını düşünmemiz ve farklı bir şey denememiz gerekiyor mu? Elimizdeki paketin maksimum potansiyeli sunduğuna inanıyoruz, ancak bunun garantisi yok." dedi.