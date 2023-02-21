Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"

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George Russell, 2022 yılında Mercedes'teki ilk yılını geçirmiş ve puan olarak yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı geçmişti.

Yine de Hamilton, geçen yılın ikinci yarısında epey kuvvetliydi ve bu yıl daha da güçlü dönebileceği yönünde görüşler var. İngiliz pilot da kendisini hiç bu kadar iyi hissetmediğini söylüyor.

Russell, 38 yaşına giren Hamilton'ı hâlâ bu kadar motive gördüğü için şaşkın görünüyor.

Russell, "Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum çünkü Lewis gibi birinin nasıl çalıştığını yakından görme fırsatım var."

"Onunla ilgili söyleyebileceğim tek şey, bu yaşta olmasına ve bunca başarıya imza attığı onca yıla rağmen hâlâ motivasyonunu ve enerjisini korumasının ne kadar etkileyici olduğu."

George Russell, Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

"İçinde hâlâ daha iyisini yapma ve gelişmeye devam etme ateşi var. Onunla takım arkadaşı olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum."

"En iyi olmak istiyorum, dünya şampiyonlukları kazanmak istiyorum. Öyleyse takım arkadaşı olarak Lewis Hamilton'dan daha iyi kim olabilir ki?"

"Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

Aralarındaki ilişki sorulduğunda Russell, "Lewis'le aramızda normal bir çalışma ilişkisi var. Eğer takım için birlikte çalışırsak, birbirimize karşı yarışmaktan daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi biliyoruz."

"Sürüş stillerimiz benzer fakat tabii ki ikimizin de kendine has özellikleri var. Fakat mesela ayar konusunda iki farklı yerde olsak da, araç gelişimi açısından aynı yönde ilerliyoruz. Yani bu açıdan faydalı." cevabını verdi.