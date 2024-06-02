Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"

2024 sezonu öncesinde, Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceği duyuruldu.

Bu nedenle Mercedes, Russell için yeni bir takım arkadaşı belirleme sürecinde.

Hamilton'ın ayrılmak için bu zamanı seçmiş olmasından memnun olan Russell, Red Bull pilotu Max Verstappen ile 2021 şampiyonluk mücadelesinin tartışmalı bir şekilde sonuçlanmasının ardından bunu yapmış olsaydı durumun çok daha farklı olacağını iddia ediyor.

Russell Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bu takım için yeni bir başlangıç."

"Buradaki pek çok kişi Lewis ile aynı başarıyı paylaştı ama değişim genellikle herkes için yeni bir kıvılcımı ateşler. Lewis için böyle oldu ve gelecek yıl bizim için de böyle olacak."

"Lewis'in tüm ekip için zor olacağı 2021'de değil de şimdi aramızdan ayrılması iyi oldu."

O sezonun sona ermesinden bu yana Mercedes, 2022'den itibaren yürürlüğe giren F1'in zemin etkisi döneminde Red Bull'a karşı yeni bir şampiyonluk mücadelesi vermek için çözüm aramak zorunda kaldı.

Mercedes 2024 sezonunda hâlâ bir podyum elde edemedi. Russell, sorunlarını çözme konusunda 'aşırıya kaçtıklarına' inanıyor, ancak teknik direktör James Allison'ın gözetimi altında Russell'ın takıma inancı tam.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, greets a colleague in the pit garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Verilere baktığınızda ve bunları nasıl hissettiğinizle ilişkilendirdiğinizde, geçen yılın neden iyi olmadığını ve bir önceki yılın da iyi olmadığını anlıyorsunuz."

"Sorun şu ki yaptığımız değişiklikler çok fazlaydı. Doğru yönde ilerliyorduk ama devam ettik ve aşırıya kaçtık."

"Harika bir ekibimiz var ve aramıza katılan başka harika insanlar da var. James tekrar dümenin başında ve hiçbir şeyin kaymasına izin vermiyor. Net bir liderlik var."

Mercedes, Red Bull, Ferrari ve McLaren şu anda 2024 geliştirme savaşında ilk adımlarını atmış durumdalar; Russell Mercedes'in Miami ve Imola'da yaptığı iki parçalı W15 geliştirmesinin rakiplerini 'tur boyunca daha dengeli' hale getirdiğini söyledi.

Russell, Monako Grand Prix'sinde medyaya verdiği demeçte, "Araç artık tur boyunca kesinlikle daha dengeli."

"Yılın başında yüksek ve düşük hızlı virajları dengelemekte çok zorlanıyorduk. Bence ilerleme kaydettik."

"Red Bull ve orta grupla aramızdaki farka baktığınızda ilerleme kaydettiğimizi görüyorsunuz. Ancak Ferrari ve McLaren'in de aynı oranda ilerleme kaydettiğini söylemek doğru olur."

"Bu yüzden çalışmaya devam etmeli ve araca bu geliştirmeleri getirmeliyiz. Ekip şu anda bu geliştirmeleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapmak için var gücüyle çalışıyor." dedi.