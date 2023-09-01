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Russell, Hamilton'ın devam etme kararı sonrası Mercedes'e daha fazla güveniyor

Mercedes ile iki senelik anlaşma yenileyen George Russell, takımın şampiyon pilotu Lewis Hamilton'la anlaşma yenilemesinin ardından Mercededes'in gelecek senelerde daha güçlü olacağı konusunda kendisine daha fazla güven verdiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes, George Russell, Mercedes

Mercedes, Perşembe günü yaptığı açıklamalarla Russell ve Lewis Hamilton'ın önümüzdeki iki sezon boyunca Mercedes pilotu olarak kalacağını doğrulamış oldu.

İkili 2022 sezonunun başından bu yana birlikte yarışıyor ancak bu süre zarfında sadece bir grand prix kazandılar - o da Russell'ın geçen yılki Brezilya Grand Prix'sindeki zaferi.

Russell, "Aramızdaki ilişkiye bakınca, takımın ikimizle birlikte devam etmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bazen sürücü kadrosunda bir değişiklik olduğunda, dinamiğin biraz değiştiğini ve bunun içeride bazı şeyleri altüst edebileceğini görürsünüz. Bu konuda hiçbir zaman sorun yaşamadığımızı biliyoruz."

"İlk günden beri var olan sağlıklı bir rekabet var ama birbirimizi aynı yönde zorluyoruz. Otomobille ilgili benzer geri bildirimler veriyoruz, bu da tasarımcıların aynı yönde ilerlemesine yardımcı oluyor."

"Lewis'in devam ettiğini görmek benim için çok önemli. Bu onun takıma olan inancını da gösteriyor."

"Benim de takıma inancım var ama bu adam 100 yarış kazanmış bir adam - devam etmesine gerek yok. Başardığı her şeyle birlikte mutlu bir şekilde çizmelerini asabilirdi. Ancak takımın tekrar kazanabileceğine inanmasaydı burada kalmazdı."

"Bence bu benim takıma duyduğum güveni pekiştiriyor. Ancak Lewis'in hâlâ devam etmek istediğini ve takıma inandığını görmek fabrikadaki herkes, tüm ortaklar ve herkes için kesinlikle bir destek." dedi.

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton Mercedes'te kalma kararını geçen hafta imzaladığı sözleşmeyle verirken, Russell kendi sözleşmesini "bu yılın başlarında" imzaladığını ve "çok hızlı bir süreç" olduğunu söyledi.

Russell, "İki saatten fazla süren bir konuşma olduğunu sanmıyorum - sadece bir akşam yemekten önce karar verdik. Yani oldukça basitti, her iki şekilde de hiç şüphe yoktu." dedi.

Mercedes'e 2017 yılında genç bir sürücü olarak katılan Russell, takımla neredeyse "evli" gibi olduğunu söyledi.

Russell, "17 yaşımdan Formula 3'te mücadele etmemden bu yana takımın bir parçasıyım. Toto [Wolff] bunu çok açık bir şekilde ifade etti; F3'ü kazanırsan F2'ye girersin, F2'yi kazanırsan F1'de bir araç alırsın, Williams'ta iyi bir iş çıkarırsan Mercedes'te olursun. Ve eğer Mercedes'teyseniz, şampiyonluk kazanma şansınız yüksektir. Yani bu açıdan oldukça açıktı."

"Bence tutarlılık üzerine inşa etmek için çok ama çok önemli. Şu anda zirveye geri dönmek için bu döngünün içindeyiz. Takımla yola devam etmekten gerçekten gurur duyuyorum. Bu sadece bir başlangıç." dedi.

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