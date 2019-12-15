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Formula 1 / Son dakika

Russell, Hamilton'ı "idol" olarak görmüyor

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Russell, Hamilton'ı "idol" olarak görmüyor
Ekleyen:
, Editör
15 Ara 2019 16:45

George Russell, Lewis Hamilton'ı idol olarak görmediğini, ancak hızını takdir ettiğini söyledi.

Formula 1'de bu yıl üç İngiliz pilot yer alırken, George Russell ve Lando Norris ikilisi Lewis Hamilton'a katıldılar.

Her iki pilotun yaşı da henüz çok küçük ve vatandaşları Hamilton'ı örnek alabilecekleri düşünülüyor.

Ancak Russell, Hamilton'ın çocukluk döneminde kendisi için idol olmadığını söyledi.

Russell, “Dürüst olmak gerekirse Lewis, büyürken benim için ilham kaynağı değildi. Onu takip ediyorum ama onun gibi olmayı arzulamıyorum.”

"Benim için öne çıkan kimse yok. Çocukluğumdan beri F1 pilotu veya dünya şampiyonu olmak için pek çok alanda başarılı olmam gerektiğini anladım."

"Herkesten biraz bir şeyler almak istedim: belki Lewis'in hızı, Jenson Button'ın karakterini... Onun muhabirlerle konuşması çok iyiydi, etrafındaki herkes onu seviyordu ve bir takım oyuncusu olarka kabul ediliyordu."

"Fernando'nun bazı yeteneklerini, Montoya'nın geçiş yapma yeteneğini... Yani her yerden sadece birazcık almak istedim." dedi.

Russell, bu yıl formda kalması için çok çalıştığını söyledi.

"Formda kalmak için yapılması gereken birçok şey var. Tüketilen yemeğin miktarı ve saati, ne kadar uyduğunuz, ne kadar seyahat ettiğiniz... Uçakların her birinin farklı koltukları var ve genellikle çok az uyuyabiliyorsunuz. bazen gözlerinizi kısmaya başlayabilirsiniz. Ama eğer koltuk rahat değilse ve uçuş 10 saat sürerse, kesinlikle dinlenemiyorsunuz."

"Sadece pilot ne zaman enerji dolu olduğunu biliyor ve hafta sonu boyunca elinden gelenin en iyisini yapabiliyor. Eğer her şeyi -yemek, uyku ve zaman yönetimi- iyi şekilde planladıysam iyi olacağımı biliyorum."

"Daha önce, böyle ayrıntıların önemli olup olmadığını bilemem, ancak şimdi olduğundan eminim."

Russell, geçen yıl verdiği demeçte hayranlık duyduğu tek ismin Michael Schumacher olduğunu söylemişti

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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