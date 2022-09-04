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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Russell, Hamilton'ı geçerken yaşadığı "tuhaf" ana açıklık getirdi

George Russell, Hollanda Grand Prix'inde takım arkadaşı Lewis Hamilton'u pist üstünde geçerken yaşadığı kafa karışıklığını açıkladı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Zeynep Taş
Russell, Hamilton'ı geçerken yaşadığı "tuhaf" ana açıklık getirdi
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Valtteri Bottas'ın yolda kalan Alfa Romeo'sundan dolayı çıkan güvenlik aracı esnasında Russell, kendi kararını verdi ve yarışın son turları için pite girip aracına yumuşak lastik takılmasını istedi.

Bu noktada ikinci sırada olan Russell, pite girdiğinde yerini Max Verstappen'e kaybetmiş oldu. Bu da orta lastiklerle pite girmeyen ilk sıradaki Hamilton'un 14. virajda Verstappen'e geçilerek galibiyeti kaçırmasına yol açtı.

Russell 64. turda Hamilton'u yakaladı ve önüne geçmek için atak yaptı. Ancak 1. virajda W13'ünü içeriye konumlandırmadan önce takım arkadaşının arka lastiğine dokunmaktan kıl payı kaçabildi.

Russell'a göre bu, iki pilotun birbirlerinin hareketlerini tahmin etmeye çalışırken yaşadıkları kafa karışıklığından kaynaklandı.

Russell, "Açıkçası Lewis'le biraz kafamız karıştı ve onu geçmeye çalışırken savunmasıyla karşı karşıya kaldım."

"Sonuç elbette kötü olabilirdi, fakat birbirimize saygı duyuyoruz ve her şey yolunda." dedi.

Russell, takımın stratejisi hakkında ise Zandvoort'ta bir zafer elde etmek için en iyi şanslarının bu yönde bir stratejiye gitmek olduğunu belirtti.

Bunun zor bir karar olduğunu ve Hamilton'un performansının bir podyum pozisyonunu hak ettiğini düşünse de, orta lastiklerin performansından dolayı sonucun bu yönde geliştiğini söyledi.

Russell, "Takım için bu inanılmaz zor bir karardı, eğer ikimiz de pite girseydik pozisyonu Max'e teslim ederdik. Ve eğer ikimiz de dışarda kalsaydık muhtemelen ikimiz de Max'e kaybederdik."

"Bu yüzden galibiyet için en iyi şansımız stratejiyi bölmek ve birimiz Max'in önünde kalırken diğerinin geride kalmasıydı."

"Eğer Hamilton lastikleri daha farklı çalıştırabilseydi sonuç farklı olabilirdi. Ama bu yine de çok zorlayıcı olurdu."

"Takım olarak şu an bulunduğumuz konumda, yarış kazanmaya çalışıyoruz. Aldığımız puanlardan gerçekten mutluyuz ve bu konuda istikrarlıyız."

"Ama tabii ki kimse bir şampiyonada kimin ikinci olduğunu umursamaz, bu yüzden yarış kazanmak istiyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, 2nd position, after the race

George Russell, Mercedes-AMG, 2nd position, after the race

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

 

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