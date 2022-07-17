Russell: "Hamilton'dan fark yersem kapı dışarı edilirim"

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2019 sezonunda Williams ile Formula 1'e giriş yapan ve üç sezonun ardından bünyesinde bulunduğu Mercedes'e geçen Russell, şu ana kadar oldukça etkileyici bir performans ortaya koymuş vaziyette.

İlk 11 yarış itibariyle hem sıralama turlarında, hem de yarışlarda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı mağlup etmeyi başaran Russell, Silverstone hariç tüm yarışlarda damalı bayrağa ilk beş sırada ulaştı. Silverstone'da ise start kazası nedeniyle ilk virajda yarışa veda etti.

Ancak zaman ilerledikçe Hamilton'ın daha da iyiye gideceğinin farkında olan Russell, performans anlamında zirvede kalması gerektiğinin de bilincinde.

Beyond The Grid podcast'ine konuşan Russell, "Bu çağın en büyük takımına katılmak için sözleşme imzalamak hiç şüphesiz ki çok büyük bir andı."

"Ancak düşük performans sergilersem ve tüm zamanların en iyi sürücüsü tarafından k*çım tekmelenirse bu ne anlama gelir? Muhtemelen kapı dışarı edilirim."

"Dediğim gibi, çok büyük bir andı, merdivenimdeki büyük bir adımdı, ama bu bir nevi dağa tırmanan adamın görüntüsü gibi; zirvede olduğunu düşünüyor ve sonra yukarı baktığında görüyor ki zirve kilometrelerce uzakta. Sonra oraya ulaşıyor, gördüğü tek şey başka bir zirve oluyor."

"Sözleşmeyi imzaladığım an böyle bir bakış açısına sahiptim. Elbette kutlanacak bir an idi, ama Dünya Şampiyonu olmak ve yarışlar kazanmak istiyorum, dolayısıyla sözleşme imzalamak hiçbir şeyi garanti etmiyordu."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton ile birlikte geçireceği ilk sezonunda ana hedefinin ne olduğu sorulduğunda politik davranmayı tercih eden Russell, "Bilmiyorum. Sıfır beklentim vardı."

"Sezona gerçekten kendime odaklanmak isteyerek girdim ve birkaç yarış geçirip aracı anladıktan ve performansımı üst düzeye çıkardıktan sonra büyük bir potansiyele ulaşabileceğime inandım."

"Sezondan önce şunu kabul ettim;, ilk birkaç yarışta tüm zamanların en iyi pilotunun 0.2 saniye gerisindeysem, bu önemli değil. Aynı hızdaysam, önemli değil, eğer öndeysem, yine önemli değil."

"Sadece kendime odaklanacağımı ve elimdekilerden en verimli şekilde faydalanacağımı düşündüm ve bence sezona nispeten iyi bir başlangıç ​​yaptım." dedi.