Russell, Hamilton'a katılmıyor: "Performansımız piste özgü değil"

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George Russell, Melbourne'de gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci en iyi zamanı yaparken, Lewis Hamilton üçüncü oldu.

Mercedes'in özellikle son bölümdeki temposu dikkat çekiciydi.

Günün ardından konuşan Russell, sonuca şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Evet, hiç şüphesiz şaşırdım. Temel olarak yeterince hızlı olmadığını bilsek de aracımızı giderek daha iyi anlıyoruz."

"Bu aynı W14, önceki yarıştan farklı değil fakat yarışlar arasında yaptığımız ayar değişiklikleriyle ilerleme kaydetmeyi başardık."

"Elbette bu, temel olarak lastiklerle ilgili yaptığımız çalışmalara da bağlı fakat sıralama turlarının son bölümündeki son turumda yakaladığım hız beni gerçekten şaşırttı. Pole pozisyonundan sadece 0.2 saniye gerideydik, oysa önceki yarışlarda 1 saniye gerideydik."

"Bakalım yarın ne getirecek?"

Aracın Bahreyn ve Suudi Arabistan'a kıyasla farklı hissettirmesiyle alakalı bir soru üzerine Russell, "Bence sorun sürüş hissiyle ilgili değil. W14 oldukça iyi gidiyor, 2020 Mercedes'i saymazsak - muhtemelen yarıştığım en iyi araç."

"Sadece biraz yere basma gücü eksikliğimiz var. Geçtiğimiz iki ya da üç hafta içinde, rüzgar tünelinde devam eden çalışmalar sayesinde iyi bir ilerleme kaydettiğimizi biliyoruz ve umarım bu güncellemeleri çok yakında pist üstünde test edebiliriz."

"Gelecekte bizi nelerin beklediğinden bağımsız olarak, bugün elde ettiğimiz sonuç herkese güven verecek. Hız anlamında geride kaldığımız bir araçla bile böyle harika sonuçlar alabiliyorsak, ilk güncellemeleri aldığımızda gerçekten gelişebileceğimize dair büyük bir umut var."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu sonucun yarış planları üzerindeki etkisi sorulduğunda Russell, "Artık kazanmak için mücadele etmeliyiz, sizce de öyle değil mi? Elbette Max çok hızlı olacak ve bu pistte geçiş yapmak zor, bu yüzden iyi başlamak ve ilk turu temiz geçmek çok önemli olacak."

"Fakat Red Bull'un etkileyici bir düzlük hızı var, bu yüzden Verstappen ile mücadele etmek çok zor olacak."

"Yine de neler yapabileceğimizi göreceğiz. Yarışa kendi planımız doğrultusunda hazırlanmalı ancak fırsat doğarsa da bunu kullanmalıyız." dedi.

Hamilton, performansın Melbourne pistinin özelliklerinden kaynaklanabileceğini söylemişti.

Russell, bu performansın Hamilton'ın sözlerinin aksine piste özgü olduğuna katılmıyor.

Hamilton'ın görüşü sorulduğunda Russell, "Bugün mümkün olan en yüksek sonucu elde ettik fakat aslında Cidde'de iyi bir sıralama turları geçirdik. Son turumda her şeyi bir araya getiremesem de üçüncü sıradan sadece birkaç ondalık gerideydik."

"Bu yüzden bunun pistin özelliklerinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Bence aracı daha iyi anlıyoruz ve bence önemli faktörlerden birisi de lastiklerle çalışmak."

"Lastikleri olması gereken sıcaklığa getirdiğimiz anda, çok daha hızlı gitmeyi başarıyoruz."

"Bugün son seanstaki son denememde 0.4 saniye gelişmeyi başardığımı düşünüyorum. Yani maalesef lastiklere bağlı olan çok şey var."