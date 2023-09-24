Russell, Hamilton'a "baskı kurduğu için" mutlu

George Russell, yarışın çeşitli noktalarında Lewis Hamilton'la mücadele etti ve son bölümde de İngiliz pilotun kendisini geçmesine izin verdi.

Pozisyon takasıyla ilgili Russell, "Bunu kabul ettim, sorun değildi."

"Radyoyu bazen bir tür kaçış yolu olarak kullanıyorsunuz çünkü aracın içi çok sıcak, uzun bir yarış oluyor ve bir buçuk saat boyunca zorluyorsunuz, her santim için mücadele ediyorsunuz."

"Şu anda benim için iki hedef var. Birincisi... asıl hedefim takımlar şampiyonasını ikinci olarak bitirmek. Sürücüler Şampiyonluğu benim için ihtimal dışı, Lewis iyi bir pozisyon için savaşabilecek bir konumda."

"Fakat benim amacım bu sezonu Ferrari'nin önünde bitirmek, gelecek yıl için çalışmaya devam etmek, yani benim açımdan sorun yok." dedi.

Fakat ikili arasında zaman zaman gerilim yaşandı ve bir ara Hamilton, Russell'ı pist dışına itti.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton'ın hamleleriyle alakalı Russell, "Bunu iyi ve zorlu bir yarış olarak görüyorum."

"Onu baskı altına alabilecek ve ona hamle yapabilecek pozisyonda olmak beni mutlu etti. Aracın temposundan çıkarabileceğim olumlu şeyler var...."

"Bu hafta sonu aracı kullanmanın ne kadar zor olduğunu düşünürsek, benim açımdan temponun gerçekten güçlü olduğunu düşünüyorum."

"Bu sadece sert ve adil bir yarış. Elbette birbirimizle mücadele ederken biraz zaman kaybettik. Haliyle radyoda biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz fakat bu yarışın bir parçası." dedi.

Russell bir noktada, Hamilton'ın hamleleriyle alakalı "Birbirimizle mi yoksa diğerleriyle mi savaşıyoruz?" diye sormuştu.

Bu konuda, "İkimiz de de etrafımızdaki araçlara zaman kaybettik. Elbette pozisyonu birbirimize kolayca vermeyeceğiz. Yarışın henüz başlarındaydık. Benim hızım daha iyiydi ama önde olan araç oydu, yani dediğim gibi yarışın bir parçası. Dolayısıyla bunu tartışmayacağız bile. Tartışacak bir şey yok."

"Yapacak daha önemli işlerimiz var, ki o da aracımızı nasıl daha hızlı hale getireceğimiz."

"Benim tek bir hedefim var, o da takımlar şampiyonasını ikinci sırada bitirmek. Lewis bu yıl gerçekten istikrarlı bir sezon geçirdi. Sürücüler Şampiyonasında üçüncülük için çekişiyor."

"En kötü ihtimalle iki puan kaybettik fakat dört puan daha az kazanabilirdik, yani takım stratejik anlamda doğru kararı verdi."

"Benim açımdan, kırgınlık yok. Dediğim gibi, araç üzerinde çalışmamız gerekiyor. Beşinci ve yedinciliğe karşı, beşinci ve altıncılığı kaybetmeye üzülmeyeceğiz." dedi.