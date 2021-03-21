Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Williams sürücüsü gridde geçirdiği 2 sezonunun çoğunu, arka sıralarda, sonuncu olmamaya çalışarak geçirdi.

Russell gridin en önünde yarışma fırsatını ilk defa geçen sezon Bahreyn’de, Lewis Hamilton’ın yerine Mercedes’te yarışırken yakaladı. Birçok isim genç pilotun, Gümüş Oklar’a yakın gelecekte katılmasını bekliyor.

Hamilton’ın yerini almaktansa onunla yarışmak isteyip istemeyeceği sorulduğunda Russell, 7 kez dünya şampiyonuyla ve en az onun kadar iyi bulduğu Verstappen ve Leclerc’le mücadele etmek istediğini söyledi.

Williams’in 2021 sezonunda yarıştıracağı FW43B’nin lansmanında Sky Sports’a konuşan Russell, “Her sürücü en iyilerle yarışmak ister.”

“Kendime inanıyorum ve şu anda Lewis, referans alınacak isim fakat gridde Lewis’le aynı CV’ye sahip olmayan inanılmaz sürücüler de var. Max, Charles, Lewis; hepsi aynı seviyede.”

“O 3’lüden herhangi biriyle mücadele edebilmek her sürücü için iyi bir fırsat olacaktır.” dedi.

Yine de Russell, en kısa zamanda gridin ön sıralarına geçmektense, şu anda hemen önündeki görev olan, Williams’la 3. sezonuna odaklanmış durumda.

Russell, “Mercedes ve Toto her zaman arkamı kolladı ve ilk günden bana inandılar. Doğru zamanın ne zaman olduğunu düşünüyorlarsa, o zamandır.”

“Onlarla münakaşaya girmiyorum, sadece piste çıkıp işimi yapıyorum ve her ne gelecekse, gelecekte gelecektir.”

“Elbette geçen sene Bahreyn’de çok iyi bir fırsat yakaladım, fakat şimdilik bu sezon buradaki, Williams’taki işime odaklanmış durumdayım.” dedi.

2021 sezonu için araçlarında pek değişiklik yapamayan Williams, gridin gerilerinde ya da en gerisinde olmaya aday isimlerden biri.

Williams geçen sezon zayıf Ferrari motoruna sahip olan Haas ve Alfa Romeo’ya karşı iyi bir mücadele çıkarsa da Russell, bu sezon Ferrari’nin motorundaki sorunları çözmüş olabileceğine inanıyor.

İngiliz pilot yine de takımının az da olsa ilerleme kat edebileceği konusunda iyimser.

Russell, “İlerlemeye devam edebileceğimiz konusunda çok umutlu olduğumuzu düşünüyorum.”

“Araç konusunda kesinlikle doğru yönde bir adım attık. Yeterli olup olmayacağını ise şimdilik bilemeyeceğiz. Tamamen rakiplerimize bağlı. Takım çok iyi bir iş çıkardı fakat Cumartesi akşamı Bahreyn’de sıralama turları için piste çıkmadan kimsenin bir şey bilebileceğini sanmıyorum.”

“Elbette Ferrari motoru geçen sene çok zayıftı fakat bu sene ileriye doğru iyi bir adım atacaklarını düşünüyorum bu yüzden eğer onlarla aynı seviyede kalmak istiyorsak, bizim de o adımın en az 2 mislini atmamız gerekiyor.”

“Fakat dediğim gibi bizimkilerin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum, geriye sadece rakiplerimizin nasıl performans gösterdiğini görmek kaldı. Umarım yanılmam ama yine de doğru yönde küçük bir adım atabileceğimizi düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.