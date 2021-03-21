Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru Sonraki / F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
Formula 1 / Son dakika

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Ekleyen:
, Editör

George Russell, griddeki en iyi 3 isim olduğuna inandığı Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc’e karşı yarışmak istiyor.

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Williams sürücüsü gridde geçirdiği 2 sezonunun çoğunu, arka sıralarda, sonuncu olmamaya çalışarak geçirdi.

Russell gridin en önünde yarışma fırsatını ilk defa geçen sezon Bahreyn’de, Lewis Hamilton’ın yerine Mercedes’te yarışırken yakaladı. Birçok isim genç pilotun, Gümüş Oklar’a yakın gelecekte katılmasını bekliyor.

Hamilton’ın yerini almaktansa onunla yarışmak isteyip istemeyeceği sorulduğunda Russell, 7 kez dünya şampiyonuyla ve en az onun kadar iyi bulduğu Verstappen ve Leclerc’le mücadele etmek istediğini söyledi.

Williams’in 2021 sezonunda yarıştıracağı FW43B’nin lansmanında Sky Sports’a konuşan Russell, “Her sürücü en iyilerle yarışmak ister.”

“Kendime inanıyorum ve şu anda Lewis, referans alınacak isim fakat gridde Lewis’le aynı CV’ye sahip olmayan inanılmaz sürücüler de var. Max, Charles, Lewis; hepsi aynı seviyede.”

“O 3’lüden herhangi biriyle mücadele edebilmek her sürücü için iyi bir fırsat olacaktır.” dedi.

Yine de Russell, en kısa zamanda gridin ön sıralarına geçmektense, şu anda hemen önündeki görev olan, Williams’la 3. sezonuna odaklanmış durumda.

Russell, “Mercedes ve Toto her zaman arkamı kolladı ve ilk günden bana inandılar. Doğru zamanın ne zaman olduğunu düşünüyorlarsa, o zamandır.”

“Onlarla münakaşaya girmiyorum, sadece piste çıkıp işimi yapıyorum ve her ne gelecekse, gelecekte gelecektir.”

“Elbette geçen sene Bahreyn’de çok iyi bir fırsat yakaladım, fakat şimdilik bu sezon buradaki, Williams’taki işime odaklanmış durumdayım.” dedi.

2021 sezonu için araçlarında pek değişiklik yapamayan Williams, gridin gerilerinde ya da en gerisinde olmaya aday isimlerden biri.

Williams geçen sezon zayıf Ferrari motoruna sahip olan Haas ve Alfa Romeo’ya karşı iyi bir mücadele çıkarsa da Russell, bu sezon Ferrari’nin motorundaki sorunları çözmüş olabileceğine inanıyor.

İngiliz pilot yine de takımının az da olsa ilerleme kat edebileceği konusunda iyimser.

Russell, “İlerlemeye devam edebileceğimiz konusunda çok umutlu olduğumuzu düşünüyorum.”

“Araç konusunda kesinlikle doğru yönde bir adım attık. Yeterli olup olmayacağını ise şimdilik bilemeyeceğiz. Tamamen rakiplerimize bağlı. Takım çok iyi bir iş çıkardı fakat Cumartesi akşamı Bahreyn’de sıralama turları için piste çıkmadan kimsenin bir şey bilebileceğini sanmıyorum.”

“Elbette Ferrari motoru geçen sene çok zayıftı fakat bu sene ileriye doğru iyi bir adım atacaklarını düşünüyorum bu yüzden eğer onlarla aynı seviyede kalmak istiyorsak, bizim de o adımın en az 2 mislini atmamız gerekiyor.”

“Fakat dediğim gibi bizimkilerin iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum, geriye sadece rakiplerimizin nasıl performans gösterdiğini görmek kaldı. Umarım yanılmam ama yine de doğru yönde küçük bir adım atabileceğimizi düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Önceki haber

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Sonraki haber

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

12s
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
3
Formula 1

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

4s
4
Formula 1

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

4s
5
Formula 1

Hill: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulabilir"

8s
Son Haberler
F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
F1

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

3s
Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
F1

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

4s
Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
F1

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

4s
Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
F1

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

5s
Coulthard: "Norris, Ricciardo karşısında zorlanacak"
F1

Coulthard: "Norris, Ricciardo karşısında zorlanacak"

6s
Son Videolar
Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor 03:04
Formula 1
9s

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü 04:54
Formula 1
10s

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı 02:59
Formula 1
20 Mar 2021

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı

1990: Ayrton Senna McLaren MP4/5B'yi test ediyor 01:20
Formula 1
20 Mar 2021

1990: Ayrton Senna McLaren MP4/5B'yi test ediyor

Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti 10:14
Formula 1
19 Mar 2021

Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti

More from
Memet Kağan Bilgili
Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Ricciardo: "Henüz istediğim şeye, dünya şampiyonluğuna ulaşamadım"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Henüz istediğim şeye, dünya şampiyonluğuna ulaşamadım"

Russell, Capito'nun "birlikte çalışması zor biri" yorumuna cevap verdi
Formula 1 / Son dakika

Russell, Capito'nun "birlikte çalışması zor biri" yorumuna cevap verdi

More from
George Russell
Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"

Russell: "Norris, Ricciardo'yla rekabeti sırasında 'birkaç kişiyi şaşırtacak'"
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Norris, Ricciardo'yla rekabeti sırasında 'birkaç kişiyi şaşırtacak'"

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 aero konseptiyle inişli çıkışlı bir sezon bekliyor

More from
Mercedes
Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"

Kravitz: "Bottas bu sene 'Nico Rosberg'lik' yapmaya çalışıyor"
Formula 1 / Son dakika

Kravitz: "Bottas bu sene 'Nico Rosberg'lik' yapmaya çalışıyor"

Mercedes: "Sezon boyunca Red Bull'un önünde ya da gerisinde olabiliriz"
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Sezon boyunca Red Bull'un önünde ya da gerisinde olabiliriz"

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Hill: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hill: "Vettel, Aston Martin'de kendisini bulabilir"

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

Son Haberler

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.