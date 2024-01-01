Russell: "Hamilton ve ben gergin geçen mücadelelerde birbirimize güveniyoruz"

Mercedes ikilisi özellikle İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında temas yaşamışlardı. Aralarındaki ikinci olay ise, Katar'da 1. virajda temas yaşamaları olmuştu ve Hamilton'ın yarış sonrasında tüm sorumluluğu üstlenmişti.

Hamilton ayrıca Japonya'da bir strateji çağrısına uyma konusunda isteksiz görünmüştü. Takım ondan DRS'yi Russell'a vererek son turlarda Carlos Sainz ile mücadele etmesine yardımcı olması için yavaşlamasını istemişti.

Russell, ikilinin sıralama turlarında 11-11'lik eşitlikle sezonu noktalamasının ardından bu parlama noktalarının normal olduğunu söylüyor.

Autosport tarafından ikilinin temaslarının sorulması üzerine Russell, "Performans olarak bu kadar yakın olduğunuzda, aynı tur zamanlarında tur attığınızda veya gridde yan yana başladığınızda her zaman yakın olmanızın normal olduğunu düşünüyorum."

Her zaman strateji toplantılarımızı yaparız. İkimiz arasındaki tempo farkı sıfırdır."

"24 yarışlık bir sezonda her zaman yarış başına ortalama 60 tur atıyoruz, yollarımız çok sık kesişiyor ve o benim yolumun en çok kesiştiği pilot."

"Sanırım bu yüzden böyle bir karar aldık." dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG, on the fan stage

Russell, aralarında gerginlik olsa bile ikilinin pistte yeterince yer bırakma konusunda birbirlerine güvendiklerini ve Katar'daki kazanın küçük bir yanlış değerlendirmeden kaynaklandığının altını çizdi.

Russell, "Bence aynı zamanda birbirimize güveniyoruz. Gergin [anlar] olabilir, zor olabilir ama birbirimize güveniyoruz."

"Birbirimize mutlaka savaşmak için yeterli alan bırakacağımızı ve sınırı aşmayacağımızı biliyoruz."

"Açıkçası, Katar sadece bir seferlik küçük bir yanlış değerlendirmeydi. Bu olay da başka bir podyum ve hatta potansiyel bir zaferin kaçırmamıza neden oldu." dedi.

Hamilton'ın şampiyonayı üçüncü sırada tamamladığı sezonda sekizinci olan Russell, 2023'ü psikolojik olarak geçirdiğim en zor sezon olarak değerlendirdi.

Ancak Russell'a göre yaptığı hatalar, Hamilton ile aynı seviyede olmaktan memnun olmadığı için kendisini her zamankinden daha fazla zorlamasından kaynaklanıyor.

Russell, "Kendimi bilerek daha ileriye ve ötesine zorlamaya çalışıyorum."

"Sıralama turları istatistiğinde takım arkadaşımla eşit olmak beni tatmin etmiyor."

"Ya da, geçen yıl tüm sezon boyunca çok eşittik. Ben önde olmak istiyorum."

"Kendimi bunun için zorluyorum. Belki de bu, birkaç hataya daha katkıda bulunmamın küçük bir nedeni oldu." dedi.