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Formula 1 Çin GP

Russell: "Hamilton tüm zamanların en iyi pilotu ve olması gereken yerde değil"

George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 'tüm zamanların en iyi pilotu' olduğuna ve olması gereken yerin 18. sıra olmadığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Çin Grand Prix'si hafta sonu, Mercedes için oldukça dağınık geçiyor. 

Hamilton'ın sprint sıralama seansında ikincilik elde etmesi ve sprint yarışında da yerini korumasının ardından; yedi kez Dünya Şampiyonu pazar günkü yarışın sıralama turlarında Q1'de elenerek 18. oldu.

Russell ise hem sprintte hem de ana yarışın sıralama seasında 8. sırayı elde etti.

Cumartesi gününün ardından Russell, şunları söyledi: "Q2 biraz üzücüydü çünkü ilk turum Carlos'un [Sainz] sebep olduğu kırmızı bayraklara kadar üçüncü sırayı elde edecek kadar güçlüydü." 

"Q1'deki hızlı turumda ise neredeyse aracın kontrolünü kaybediyordum. Kesinlikle sürmesi kolay bir araç değil."

"Sıralama turlarında arka arkaya ayarlamalar yaptığınızda, buna adapte olmak biraz zaman alıyor."

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"Ancak aracın yarışta, sıralamadan çok daha hızlı olduğunu biliyoruz. Lewis de bu sabah bunu kanıtladı. Eğer bu ana yarış olsaydı da yine podyumda bitirirdi. Aston'dan ve McLaren'den daha hızlıydık, Ferrari'nin ufak bir adım gerisindeydik."

"Yarın yeni bir gün olacak ama bulunduğumuz yerden memnun değiliz. Yapacak çok işimiz var. Hepimiz en iyi olmak için bu mücadelenin içindeyiz."

"Açıkçası bugün herkes için zor bir gün oldu. Yani kimse için kolay değil ve bence Ferrari de Aston Martin de mutlu değil. Herkes zaferler için savaşmak istiyor ve şu anda hiçbir takım Red Bull dışında yeterince iyi bir iş çıkarmıyor."

"Bu pistte her pilot, beklenenden yaklaşık üç saniye daha yavaş, bu yüzden herkes için oldukça kötü hissettiriyor."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım arkadaşının sıralama turlarında bu kadar hızlı bir şekilde elenmesi hakkında ise Russell, buna oldukça şaşırdığını dile getirerek Hamilton'ın hak ettiği yerde olmadığını ekliyor.

"Lewis'in geldiği noktayı görünce şaşırdım."

"O tüm zamanların en iyi pilotu ve olması gereken yer burası değil."

"Kolektif olarak ilerlemeye devam etmeli ve sezon ilerledikçe bazı büyük kazanımlar elde etmeye çalışmalıyız."

"Gelecek yıl en azından zaferler ve şampiyonluklar için mücadele etmek istiyoruz ve bazen ileride daha büyük kazanımlar elde etmek için kısa vadede fedakarlık yapmanız gerekir. Biz hâlâ büyük adımlar atmak için ihtiyacımız olan gelişim yolunu bulmaya çalışıyoruz."

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