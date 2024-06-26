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Formula 1 İspanya GP

Russell: "Hamilton, takımda ikimizin de eşit olduğunu biliyor"

George Russell, Lewis Hamilton'ın Monako Grand Prix'sinde 'bu sezon yine Russell'ı geçemeyebileceğini' ima eden yorumlarının o anın sıcaklığıyla yapıldığını ve yedi kez dünya şampiyonunun takımda eşit olduklarını bildiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton'a liderlik ediyor, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton'a liderlik ediyor, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Monako Grand Prix'sinde Hamilton, Russell'ın takımın yeni ön kanadını ilk kez kullanmasıyla birlikte, bu sezon sıralama turlarında Russell'dan daha hızlı olamayabileceğini ima etmişti.

Takım, her iki pilotla da yeni parça hakkında konuşulduğunu ve Hamilton'ın Russell'a ön kanadı ilk kez kullanmasını teklif ettiğini doğruladı. Yeni kanattan sadece bir tane mevcuttu ve Monako'da önemli bir performans artışı sağlıyordu.

Kanada Grand Prix'sinden beri her iki pilot da bu kanadı kullanıyor ve Mercedes, pilotlar arasında bir ayrım yapılmadığına dair defalarca güvence verdi.

Channel 4'e konuşan Russell, bu konuda şunları söyledi: "Bence Hamilton'ın söyledikleri muhtemelen o anın sıcaklığıyla yapılmış bir yorumdu. İkimizin de takımda eşit olduğunu çok iyi biliyor."

"Lewis kazanmaya alışkın bir pilot ve son yıllardaki performansımız hepimiz için, özellikle de onun için sinir bozucu oldu."

"Yarıştığı her sezon kazanmaya alışkın ve üç yıldır kazanamıyor."

"Dediğim gibi, bu onun için de hepimiz için de sinir bozucu ama eminim ki bunu kastetmemişti."

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