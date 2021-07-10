Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak'' Sonraki / Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Formula 1 Haberler

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper

Williams pilotu George Russell, Lewis Hamilton’ın sporda kalmaya devam etmesinden mutlu olduğunu ve 7 kez dünya şampiyonunun yaş aldıkça daha iyi bir hale geldiğini söyledi.

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Geçtiğimiz günlerde Mercedes, Hamilton ile iki yıllık yeni kontrat imzaladığını duyurdu. Böylelikle Alman takımın 2022 sezonu için sadece bir boş koltuğu kalmış oldu ve bu koltuk için en güçlü adaylardan biri de Russell. 

Britanyalı pilot, uzun süredir Mercedes Genç Sürücü Programı’nın bir üyesi ve menajerliğini de Toto Wolff yapıyor. Bu nedenle, bu sene Valtteri Bottas beklentilerin altında bir performans gösterince adı Mercedes’le anılmaya başlandı.

Yine de pek çok kişi, Mercedes’in takıma genç bir sürücüyü alarak riske girmesinin ve şu anki sürücü kadrosunun değiştirmesini gereksiz olduğunu savunuyor. Bu düşünceye katıldığını dile getirmekten çekinmeyen isimlerden biri de Hamilton oldu.

Buna rağmen Russell, 7 kez dünya şampiyonunun sporda kalmaya devam etmesi konusunda mutlu olduğunu söyledi.

Avusturya Grand Prix’si ardından konuşan Russell, “Lewis’in sporda kaldığını görmekten mutluyum. O dünyaca tanınmış biri ve hâlâ en üst düzeyde performans gösteriyor.”

“[Mercedes’in] bugün zor bir gün geçirdiklerini biliyorum ama bence genel anlamda [Lewis], şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor.”

“Max ve Red Bull, çok güçlü gözüküyor ama bence Lewis zorlamaya devam edecek. Dediğim gibi bence onun sporda kalmaya devam etmesi F1 için harika.” dedi.

Ayrıca Russell, Hamilton’ın yarışmaya devam etmesinin kendi adına da iyi olduğunu çünkü en iyi pilotlara karşı yarışmak istediğini belirtti.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B
1/1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

“Dünyadaki en iyi sürücülere karşı yarışmak istiyorum, önümüzdeki sene Lewis gridde olmazsa çok yazık olurdu çünkü dünyadaki en iyi F1 sürücülerinden biri gridde olmazdı.”

“Ben F1’deki en iyi pilotlarla yarışmak istiyorum. Bence şu an gridde, F1’de olmayı hak eden birçok iyi pilot var.”

Ardından son kalan koltuğun kimin olacağını yakında öğrenip öğrenemeyeceğimiz sorulduğunda Russell, “Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum.”

“Dediğim gibi kimseye baskı uygulamıyorum, konuşmamı pist üzerinde yapmak istiyorum ve piste odaklanmak istiyorum çünkü eğer işimi doğru yaparsam her şey kendiliğinden çözülecektir.”

“Bence Mercedes, tüm bu yıllardan sonra beni oldukça iyi tanıyor ve son üç yılda olduğu gibi onlarla gündelik olarak iletişime geçiyorum."

"Doğru zaman geldiğinde, hangi yönde ilerlemek istediklerine karar vereceklerdir.” yorumlarında bulundu.

paylaşım
yorumlar
Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

Önceki haber

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

Sonraki haber

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

5 s
2
Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

1 g
3
Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

3 s
4
Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

10 s
5
Formula 1

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı

4 s
Son Haberler
Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken
F1

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

17dk
Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
F1

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

57dk
Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"
F1

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

1 s
Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''
F1

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

2 s
Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi
F1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

3 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
9 s

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi Avusturya GP
Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş
Formula 1

Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş

Mekies: “Ferrari’nin yeni jenerasyon pilotları konusunda çok şanslıyız”
Formula 1

Mekies: “Ferrari’nin yeni jenerasyon pilotları konusunda çok şanslıyız”

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell, sprint yarış formatının Williams için iyi olup olmayacağı konusunda kararsız Britanya GP
Formula 1

Russell, sprint yarış formatının Williams için iyi olup olmayacağı konusunda kararsız

Russell: "Avusturya'da üçüncü bölüme kalmak, Williams için pole pozisyonu kazanmak gibi" Avusturya GP
Formula 1

Russell: "Avusturya'da üçüncü bölüme kalmak, Williams için pole pozisyonu kazanmak gibi"

Russell: “Simülatörde yapılan çalışmalar, 2022’de F1’in çok farklı olacağını gösteriyor” Avusturya GP
Formula 1

Russell: “Simülatörde yapılan çalışmalar, 2022’de F1’in çok farklı olacağını gösteriyor”

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu” New York City E-Prix I
Formula E

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

Bottas: ''Red Bull'un Avusturya'da önde olması, başka pistlerde değişebilir''
Formula 1

Bottas: ''Red Bull'un Avusturya'da önde olması, başka pistlerde değişebilir''

Wolff, "bütün engellere karşı verilen şampiyonluk mücadelesinin" Mercedes'i daha güçlü yapacağını düşünüyor
Formula 1

Wolff, "bütün engellere karşı verilen şampiyonluk mücadelesinin" Mercedes'i daha güçlü yapacağını düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi
Formula 1 Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken
Formula 1 Formula 1

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

Son Haberler

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken
Formula 1 Formula 1

Seidl'a göre, 2022 McLaren'ın şampiyonluk mücadelesi vermesi için erken

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Red Bull 2021'e odaklanmış olsa da 2022 için takıma güveniyor

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''
Formula 1 Formula 1

Masi: ''FIA, sprint yarışlarına normal Grand Prix gibi yaklaşacak''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.