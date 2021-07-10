Russell: "Hamilton, şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor"

Geçtiğimiz günlerde Mercedes, Hamilton ile iki yıllık yeni kontrat imzaladığını duyurdu. Böylelikle Alman takımın 2022 sezonu için sadece bir boş koltuğu kalmış oldu ve bu koltuk için en güçlü adaylardan biri de Russell.

Britanyalı pilot, uzun süredir Mercedes Genç Sürücü Programı’nın bir üyesi ve menajerliğini de Toto Wolff yapıyor. Bu nedenle, bu sene Valtteri Bottas beklentilerin altında bir performans gösterince adı Mercedes’le anılmaya başlandı.

Yine de pek çok kişi, Mercedes’in takıma genç bir sürücüyü alarak riske girmesinin ve şu anki sürücü kadrosunun değiştirmesini gereksiz olduğunu savunuyor. Bu düşünceye katıldığını dile getirmekten çekinmeyen isimlerden biri de Hamilton oldu.

Buna rağmen Russell, 7 kez dünya şampiyonunun sporda kalmaya devam etmesi konusunda mutlu olduğunu söyledi.

Avusturya Grand Prix’si ardından konuşan Russell, “Lewis’in sporda kaldığını görmekten mutluyum. O dünyaca tanınmış biri ve hâlâ en üst düzeyde performans gösteriyor.”

“[Mercedes’in] bugün zor bir gün geçirdiklerini biliyorum ama bence genel anlamda [Lewis], şarap gibi yıllandıkça daha iyi bir hale geliyor.”

“Max ve Red Bull, çok güçlü gözüküyor ama bence Lewis zorlamaya devam edecek. Dediğim gibi bence onun sporda kalmaya devam etmesi F1 için harika.” dedi.

Ayrıca Russell, Hamilton’ın yarışmaya devam etmesinin kendi adına da iyi olduğunu çünkü en iyi pilotlara karşı yarışmak istediğini belirtti.

George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

“Dünyadaki en iyi sürücülere karşı yarışmak istiyorum, önümüzdeki sene Lewis gridde olmazsa çok yazık olurdu çünkü dünyadaki en iyi F1 sürücülerinden biri gridde olmazdı.”

“Ben F1’deki en iyi pilotlarla yarışmak istiyorum. Bence şu an gridde, F1’de olmayı hak eden birçok iyi pilot var.”

Ardından son kalan koltuğun kimin olacağını yakında öğrenip öğrenemeyeceğimiz sorulduğunda Russell, “Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum.”

“Dediğim gibi kimseye baskı uygulamıyorum, konuşmamı pist üzerinde yapmak istiyorum ve piste odaklanmak istiyorum çünkü eğer işimi doğru yaparsam her şey kendiliğinden çözülecektir.”

“Bence Mercedes, tüm bu yıllardan sonra beni oldukça iyi tanıyor ve son üç yılda olduğu gibi onlarla gündelik olarak iletişime geçiyorum."

"Doğru zaman geldiğinde, hangi yönde ilerlemek istediklerine karar vereceklerdir.” yorumlarında bulundu.