Russell: "Hamilton ile neredeyse hiç aynı tempoda olmadık"
Mercedes pilotu George Russell, Lewis Hamilton ile arasında tüm yıl boyunca önemli farklar olduğunu söylüyor.
Mercedes pilotları, tüm sezon boyunca sıralama turlarında inişler ve çıkışlar yaşarken görüldüler. Bazı hafta sonları Lewis Hamilton, bazı hafta sonları ise George Russell daha iyiydi.
Fakat iki pilot arasında her zaman büyük farklar olduğu görüldü.
Bu durum takım tarafından tam olarak anlaşılamadığı için, iki pilotun da kafasını karıştırmış durumda.
Mercedes'in genç sürücüsü Russell, Alman üreticinin konuyu değerlendirdiğini doğruladı.
Russell, "Bu kesinlikle fark ettiğimiz bir şey."
"Lewis ile araçlarımızın neredeyse hiçbir zaman aynı hızda olmadığını gördük."
"Geçtiğimiz birkaç yılda sıralama performansımız benzerdi ancak bu yıl bir pistten diğerine birimizin ya da ötekinin 0.6 saniye farkla önde olduğunu gördük."
"Şimdi bunun nedenini bulmaya çalışıyoruz."
"Fark bu kadar büyük olduğunda durumu anlayıp farkı azaltmaya çalışırsınız ve bunu yaparken de genellikle daha geriye düşersiniz."
"Şahsen bunu anlamaya çalışıyorum. Eminim Lewis de cevap bulmaya çalışıyordur." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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