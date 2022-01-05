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Formula 1 Haberler

Russell, Hamilton ile ilişkisinden beklentilerini anlattı

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George Russell, Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak 2022'den beklentilerini anlattı.

Russell, Hamilton ile ilişkisinden beklentilerini anlattı

George Russell, takımlar yeni düzenlemelerle başlangıçta hızlı bir şekilde gelişecekleri için, kendisi ve Lewis Hamilton'ın 2022'de uyum içerisinde çalışabilmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Russell, 2021'in sonunda Williams'dan ayrılarak Valtteri Bottas'ın yerini almak üzere Mercedes'e geldi.

Russell, yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın yanında, hâlâ ilk zaferini kovalayan genç bir sürücü olarak yer alacak.

Genç İngiliz, 2022'de birlikte çalışabilmelerini umuyor.

Russell, F1 Nation podcast'ine, "Bence Lewis ve ben birbirimize çok fazla saygı duyuyoruz."

"Kariyerimizin çok farklı noktalarındayız."

"Lewis'ın, bu kadar başarılı olmasının bir sebebi var, o tüm zamanların en iyisi. Bence birbirimize yardım etmemiz gerekecek çünkü gelecek yıl araçlar yarıştan yarışa çok fazla gelişecek."

"Birinci yarıştan sonra en hızlı araca kimin sahip olduğu değil, tüm sezon boyunca en hızlı araca kimin sahip olduğu önemli."

"Biz sürücülerin ileriye gitmek için takımla birlikte çalışması gerekiyor. Önemli olan bu olacak." dedi.

Russell, F1'e çıkışını yaptığı ve tecrübe kazandığı Williams'ta geçirdiği üç yılından sevgiyle bahsetti.

Russell, RacingNews365.com'un da yer aldığı bir röportajda, "Bana, Formula 1'de olmak için ilk fırsatımı verdiler, bunun için sonsuza kadar minnettar olacağım."

"Ancak her şeyden önce beni daha iyi bir sürücü yaptılar. Sporun teknik tarafını çok daha iyi öğrenmemi ve yeteneklerimi geliştirmemi sağladılar."

"Sanırım, iyi ve hatta kötü zamanlarda insanlarla bağ ve dostluk kuruyorsunuz. Çekirdek grubunuzdaki insanlarla daha da yakınlaşıyorsunuz ve bu da sonsuza kadar sürecek." dedi.

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