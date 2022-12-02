Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok"

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Üç sezonluk Williams macerasının ardından Mercedes'e katılan ve kendisi için iyi geçen sezonu kariyerinin ilk pole pozisyonunun yanı sıra ilk galibiyetiyle de noktalayan Russell ile ilgili en önemli soru, Hamilton'a karşı ne yapıp yapamayacağıydı.

Zorlu bir rakiple karşı karşıya olduğunun bilincinde olan İngiliz sürücü, pist üstünde takım arkadaşıyla sıkıntı yaşamaktan genel olarak kaçındı.

Bu durumun en büyük örneği olarak Meksika verilebilir. Startta takım arkadaşına geçilen Russell, başka bir pilota karşı olsaydı daha sıkı savunma yapacağını söylemişti.

Crash.net'e konuşan Russell, "Eğer duble yapmak için mücadele ediyorsanız, dinamikler de doğal olarak biraz değişecektir."

"Ama bence bizim için iyi olan şey kariyerimizin çok farklı aşamalarında olmamız. Gerçekten de bu işte birlikteymişiz gibi hissediyorum.

"Eğer gelecek yıl ilk ikiye girebilecek bir aracımız olursa, takımın bunu başarmasına birlikte katkıda bulunduğumuzu düşünerek büyük bir gurur duyacağız. Sonra da işimize bakacağız."

"Ancak anlaşmazlık yaşamamız için bir neden yok. İyi bir ilişkimiz var. Birbirimize saygı göstermemiz gerekiyor, bu konuda Meksika'nın iyi bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum."

"Takım olarak karşılıklı saygının öneminin farkındayız. Eğer ilişkimiz bozulmaya başlarsa, bu takım üzerinde bir etki yaratacak ve nihayetinde dönüp dolaşıp bizi de etkileyecektir."

"Şu anki seviyeyi korumamız halinde zaman geçtikçe aramızdaki ilişki muhtemelen daha da iyiye gidecektir." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Erik Junius

Pilotlar şampiyonasını dördüncü sırada tamamlayan Russell, Jenson Button ve Nico Rosberg'in ardından Hamilton'ı mağlup eden sadece üçüncü takım arkadaşı oldu.

Russell, "Elbette kişisel performansımın gidişatından bir dereceye kadar memnunum."

"Lewis'in bu sezonun başında biraz zorlu bir dönem geçirdiği bir sır değil, bu da bana muhtemelen biraz daha fazla puan toplama fırsatı verdi. Ama aynı şekilde, ikimiz arasında oldukça eşit bir yarış oldu ve bu benim için iyi oldu."

"Bir yarış pilotu olarak piste her çıktığınızda en hızlı olmak istersiniz, bu durumda eşit seviyede olmak da kabul edilmesi zor bir şey çünkü hepimiz kendimize inanıyoruz ve her zaman en iyisini yapabileceğimize inanıyoruz."

"Ancak yanınızda Lewis gibi her hafta yüksek bir seviyede performans gösteren biri varsa, her hafta takımınızın en hızlısı olmanız asla mümkün olmayacaktır."

"Bu yıl topladığımız puanlar geçen yıl şampiyonayı üçüncü sırada bitirmemize yeterdi. Zaman zaman bir saniyeden fazla geride kalan bir araçla bunu yaptığımızı düşünürsek, bundan büyük gurur duyuyorum." dedi.