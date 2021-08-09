Russell: ''Hamilton eşit araçlarda da şampiyonluk mücadelesi verirdi''

Takımlar şu anda genel olarak önceliklerini, daha yakın bir grid amacıyla tasarlanmış 2022 araçlarına veriyor ve Russell da bunun spora yardımcı olacağını düşünüyor.

Gelecek sezon getirilecek kurallar sayesinde araçların çok yakın olması bekleniyor ve bu sayede kullandıkları araçların rekabetçiliğine bağlı kalmak zorunda olmayan sürücüler gerçek yeteneklerini ortaya koyabilecek.

Williams pilotu ise yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın, eşit araçlarda da şampiyonluk için mücadele edeceğini düşünüyor.

Gelecek sezonun kuralları hakkında konuşan Russell GPFans'e şöyle dedi: ''Bence hepimiz bu nedenle gelecek sezon için çok heyecanlıyız.''

''Hepimiz daha yakın bir grid olmasını ve en iyi sürücünün kazanmasını istiyoruz. Bence Lewis en iyi sürücü çünkü Mercedes takımında bulundum ve onun ne yaptığını biliyorum.''

''Oldukça sık bir şekilde en iyi sürücü en iyi takıma gidiyor. Eğer her araç aynı olsaydı, bence o yine Dünya Şampiyonası için savaşırdı. Bu konu hakkında tek bir şüphe bile yok.''

''Bence o bile daha rekabetçi bir şampiyona isterdi.''

Eski Mercedes genç sürücüsü Esteban Ocon, Macaristan Grand Prix'sinin ilk turundaki kaostan başarılı bir şekilde faydalandı ve normalde orta grupta yarışan Alpine adına zaferi kazandı.

Russell, Ocon'un aldığı ilk galibiyetten sonra şu sözleri söyledi: ''Ocon en önemli anlarda orada. Formula 1 gridinde çok fazla kazanmayı hak eden veya galibiyet için yarışan sürücü var ve Esteban da onlardan biri.''

''Ne yazık ki birçok sürücünün şu anda bunu başarabilme şansı yok ancak bu kadar fazla hızlar göstermemiz ve bunu yapan kişinin Lewis veya Max olmaması harika.''