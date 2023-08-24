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Russell: "Halen geliştirmemiz gereken çok şey var"

Mercedes pilotu George Russell'a göre Mercedes iyi bir adım attı, fakat daha da fazlasını yapmaları gerekmekte.

Altay Gök
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George Russell, Mercedes-AMG

2023 sezonunda da zirveye dönemeyen Mercedes, sezonu toplam beş podyumla takımlar şampiyonası ikincisi olarak sürdürmekte.

Aslında sezonun ilk yarısında takım çoğunlukla Aston Martin'in gerisindeydi, ancak son birkaç yarıştır işler değişti ve gelişim yarışının galibi şimdilik Mercedes oldu.

Takımın gelişim yarışında kat ettiği mesafeden memnun olduğunu söyleyen Russell, yine de yapılacak epey iş olduğunun farkında.

Perşembe günü basın toplantısında söz alan Russell, "Açıkçası sezona girerken üzerimizde çok fazla beklenti vardı ve belki de bu yüzden insanlar sezonumuzu biraz başarısız olarak nitelendiriyor."

"Elbette istediğimiz yerden çok uzaktayız çünkü şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz, dolayısıyla ikinciliği başarı olarak nitelendirmek gerçeklikten çok uzak."

"Geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Gerçekten iyi bir ilerleme kaydettik ve bence sezonun ikinci yarısına girerken, yolumuza çıkan kırıntıları toplayacak bir konumda olabiliriz."

"Sanırım geçen yıl Singapur'un ikinci yarıda yarış kazanmak için tek fırsatımız olacağı düşüncesine sahiptik ve Singapur'da kazanamadığımızda biraz hayal kırıklığı yaşadık."

"Tam tersine Brezilya'ya giderken hiçbir beklentimiz yoktu ve oradan zaferle ayrıldık. Dolayısıyla her yarışı bir fırsat olarak değerlendireceğiz."

"İlerlemeye devam etmek istiyoruz. Takımlar şampiyonasında ikincilik gibi iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

George Russell, Mercedes W14

George Russell, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

"Aston Martin ile mücadelede ilerleme kaydettik, McLaren açıkçası oldukça güçlü görünüyor.

"Ancak, gelişmeye devam etmek istiyoruz. Açıkçası bu yıl bir yarış kazanmayı çok isterdik ama Max [Verstappen] ve Red Bull gerçekten çok güçlü." dedi.

Geçen yıl Zandvoort'ta ikinci olan Russell, bir noktada tek pit stratejisi sayesinde galibiyete dahi oynayabilecek gibiydi, ancak son turlardaki Güvenlik Aracı nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Bu yıl da benzer bir fırsatla karşılaşmak isteyen Russell, "Yere basma gücünün yüksek olduğu pistlerde iyi performans sergileme eğilimindeyiz."

"Budapeşte'de hızlıydık. Burası muhtemelen geçen yıl Brezilya ile birlikte en rekabetçi pistlerimizden biriydi."

"Ancak hafta sonunun ne getireceğini bilmiyoruz. Değişken koşullar bir kez daha etkili olacak gibi görünüyor."

"Ama önemli değil -koşullar ne olursa olsun güçlü bir hafta sonu geçirebileceğimizi hissediyorum." dedi.

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Norris: "Red Bull'a yetişmemiz imkansız demek istemiyorum"

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