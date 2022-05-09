Russell: "Güvenlik aracı sayesinde çok şanslıydık"

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Sıralama turlarında ilk onun dışında kalan George Russell, yarışa sert lastiklerle başladı ve uzun bir ilk bölüm atmaya karar verdi.

Öndeki araçların pit stop yapmasıyla beşinciliğe kadar çıkan Russell, sonrasında bir güvenlik aracı beklentisi içerisine girdi. Sonunda bu kumar tuttu ve beklediği güvenlik aracı son bölüde piste girdi.

Bundan faydalanarak pit stop yapan Russell, yedinci sıraya düşse de, öndekiler pite girmediği için daha taze lastiklerle atağa kalkma fırsatı yakaladı.

Sonunda Valtteri Bottas'ı Fin pilotun yaptığı hatayla, Hamilton'ı ise pist üstündeki hamlesiyle geçen geçerek beşinci oldu ve bu yılki tüm yarışları ilk beş içerisinde bitirme geleneğini sürdürdü.

Motorsport.com'a konuşan Russell, kendisi için başarılı geçen güvenlik aracı kumarı sorulduğunda şöyle dedi: "Bence şanslıydık. Böyle şeyler yaşandığında bir dahi gibi konuşursunuz ama aslında ters strateji denediğinizde bu tarz bir sonuç alabilirsiniz."

"Yedinci sırayı zaten elimize geçirmiştik, pite girmenin anlamı yoktu. Bu yüzden pistte kalabilir ve böyle bir şey yaşanmasını umabilirdik. Bugün de şans bizden yanaydı."

George Russell, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Düne oranla çok daha hızlı olsak da, cuma günü sahip olduğumuz tempoyu gösteremedik. Cuma günü bulunduğumuz yerden çok uzaktayız ve bunun nedenlerini anlamamız gerekiyor."

Russell, yeni lastiklere geçtiği güvenlik aracı periyodunun ardından takım arkadaşı Hamilton'la giriştiği savaştan memnun olduğunu da söyledi.

Russell, ilk geçişini yaptıktan sonra beyaz çizginin dışına çıktığı için yerini geri vermek zorunda kaldı. Hamilton bunun üzerine Russell'ı geçti ve birkaç viraj sonra da yeri geri verdi.

"Gerçekten güzeldi. Takım arkadaşınızla savaşırken normalde olduğundan biraz daha fazla yer bırakmanız gerekiyor ve orası, bu yeni pistte sınırın nerede olduğunu gerçekten anlayamadığınız bir başka virajdı. Sınırın nerede olduğunu göremiyordum."

"Sonrasında bana pozisyonu geri vermem gerektiğini söylediklerinde hayal kırıklığına uğradım çünkü öndekilere yaklaşıyordum. Neyse ki yarışı sorunsuz şekilde tamamladık"

Russell ayrıca Williams sürücülerine dahi geçildiği yarışın başında sert lastiklere alışmakta zorluk çektiğini söyledi.

"İlk turlar gerçekten çok zordu. Birinci turda çok zorlandım ve olaylardan uzak durmam gerektiğini biliyordum. Sonrasında bu pistte geçiş yapmak gerçekten zordu. Asfalta ne yaptıklarını bilmiyorum ama çizginin dışı korkunç."