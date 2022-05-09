Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim" Sonraki / Brown: "O'Ward yıllar boyunca McLaren'da olacak"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Russell: "Güvenlik aracı sayesinde çok şanslıydık"

George Russell, uzun bir ilk bölüm geçirerek oynadıkları güvenlik aracı kumarının meyve vermesinin ardından, çok şanslı olduklarını kabul ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell: "Güvenlik aracı sayesinde çok şanslıydık"
Haberi dinle

Sıralama turlarında ilk onun dışında kalan George Russell, yarışa sert lastiklerle başladı ve uzun bir ilk bölüm atmaya karar verdi.

Öndeki araçların pit stop yapmasıyla beşinciliğe kadar çıkan Russell, sonrasında bir güvenlik aracı beklentisi içerisine girdi. Sonunda bu kumar tuttu ve beklediği güvenlik aracı son bölüde piste girdi.

Bundan faydalanarak pit stop yapan Russell, yedinci sıraya düşse de, öndekiler pite girmediği için daha taze lastiklerle atağa kalkma fırsatı yakaladı.

Sonunda Valtteri Bottas'ı Fin pilotun yaptığı hatayla, Hamilton'ı ise pist üstündeki  hamlesiyle geçen geçerek beşinci oldu ve bu yılki tüm yarışları ilk beş içerisinde bitirme geleneğini sürdürdü.

Motorsport.com'a konuşan Russell, kendisi için başarılı geçen güvenlik aracı kumarı sorulduğunda şöyle dedi: "Bence şanslıydık. Böyle şeyler yaşandığında bir dahi gibi konuşursunuz ama aslında ters strateji denediğinizde bu tarz bir sonuç alabilirsiniz."

"Yedinci sırayı zaten elimize geçirmiştik, pite girmenin anlamı yoktu. Bu yüzden pistte kalabilir ve böyle bir şey yaşanmasını umabilirdik. Bugün de şans bizden yanaydı."

George Russell, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44

George Russell, Mercedes W13, Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Düne oranla çok daha hızlı olsak da, cuma günü sahip olduğumuz tempoyu gösteremedik. Cuma günü bulunduğumuz yerden çok uzaktayız ve bunun nedenlerini anlamamız gerekiyor."

Russell, yeni lastiklere geçtiği güvenlik aracı periyodunun ardından takım arkadaşı Hamilton'la giriştiği savaştan memnun olduğunu da söyledi.

Russell, ilk geçişini yaptıktan sonra beyaz çizginin dışına çıktığı için yerini geri vermek zorunda kaldı. Hamilton bunun üzerine Russell'ı geçti ve birkaç viraj sonra da yeri geri verdi.

"Gerçekten güzeldi. Takım arkadaşınızla savaşırken normalde olduğundan biraz daha fazla yer bırakmanız gerekiyor ve orası, bu yeni pistte sınırın nerede olduğunu gerçekten anlayamadığınız bir başka virajdı. Sınırın nerede olduğunu göremiyordum."

"Sonrasında bana pozisyonu geri vermem gerektiğini söylediklerinde hayal kırıklığına uğradım çünkü öndekilere yaklaşıyordum. Neyse ki yarışı sorunsuz şekilde tamamladık"

Russell ayrıca Williams sürücülerine dahi geçildiği yarışın başında sert lastiklere alışmakta zorluk çektiğini söyledi.

"İlk turlar gerçekten çok zordu. Birinci turda çok zorlandım ve olaylardan uzak durmam gerektiğini biliyordum. Sonrasında bu pistte geçiş yapmak gerçekten zordu. Asfalta ne yaptıklarını bilmiyorum ama çizginin dışı korkunç."

paylaşım
yorumlar
Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"
Önceki haber

Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"
Sonraki haber

Brown: "O'Ward yıllar boyunca McLaren'da olacak"

Brown: "O'Ward yıllar boyunca McLaren'da olacak"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu Miami GP
Formula 1

Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu

Bottas: "Güvenlik aracı girmeseydi Hamilton'ı arkamda tutabilirdim" Miami GP
Formula 1

Bottas: "Güvenlik aracı girmeseydi Hamilton'ı arkamda tutabilirdim"

Hamilton: "Aracın davranışları ilk turdan sonra değişti" Miami GP
Formula 1

Hamilton: "Aracın davranışları ilk turdan sonra değişti"

Son Haberler

Ferrari, neden güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, neden güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmadığını açıkladı

Wolff: "Hamilton, strateji konusunda ikilemde kaldı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Hamilton, strateji konusunda ikilemde kaldı"

Verstappen: "Miami galibiyetine rağmen Red Bull hâlâ tutarsız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Miami galibiyetine rağmen Red Bull hâlâ tutarsız"

Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams'a getirdiği iki puanın ardından çok mutlu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.