Russell güvenlik aracı arkasındaki "aptalca hatasına" çok üzülmüş

Red Bull’unun arka lastiği sorun yaşayınca spin atan ve 2. sıradayken yarış dışı kalan Max Verstappen yüzünden güvenlik aracı çıkmadan önce Russell, kariyerinin ilk puanını almanın sınırındaydı.

Russell, güvenlik aracının arkasındaki sıranın başındaydı ve lastiklerini ısıtmaya çalışırken kontrolü kaybederek yanındaki duvara çok sertçe çarptı.

Araçtan çıkmadan önce takımından özür dileyen Russell, padoka döndüğü gibi Twitter’dan şunları yazdı: “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiç bir bahanem yok. Çok özür dilerim arkadaşlar.”

Bu yarış dışı kalmayla birlikte Russell, katıldığı 34 F1 yarışında da ilk 10’a girememiş oldu.

Puan kazanması için ne yapması gerektiği sorulduğunda Russell: “Bilmiyorum. Yani bugün yaptığım gibi aptalca hatalar yapmamam gerekiyor.”

“İlk turdan o ana kadar çok zorladığım, şu ana kadar ki en agresif olduğum yarıştı.”

“Güvenlik aracı periyodunda da bunu devam ettirmek istedim çünkü arkamdakiler yeni ve sıcak lastiklerle ve ben eskilerleyken puan kazanmak istiyorsam çok agresif olamam gerekecekti.”

“Ve tabii ki aracı kaybettiğim gibi duvara çarptım, sadece çok üzücü. Tabii ki takımdaki herkesten çok özür diliyorum.”

George Russell, Williams FW43 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Williams Racing, waves Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Güne dair söyleyecek olumlu şeyleri olup olmadığı sorulduğunda İngiliz pilot, agresif performansından memnun kaldığını söyledi.

“Yani günün olumlu yanı, bulunduğumuz pozisyonu hak etmemizdi. (Esteban) Ocon’u geçtim ve fark açtım. Yarışın başlarında da önümdeki McLaren’larla aynı hızdaydım. Bu hafta sonu araç canlanmıştı; çok, çok hızlıydı.”

“Geleceğini düşünüyorum, her hafta sonu daha da iyi anlıyoruz. İlk turlarım verimsizdi ama uzun zamandır istediğimiz gibi ilk virajda Sebastian’ı (Vettel) agresif, ve bence pek cesurca, bir geçişe kalkıştım.”

“Ve şunu da söylemek isterim: Bazı yarışlarda çok sakin kalmışım gibi hissediyorum. Ama bugün kesinlikle limiti buldum.”