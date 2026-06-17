Russell: "Güncellemeyi en erken getiren takım öne geçecektir"
Barselona'da Ferrari'nin getirdiği büyük güncelleme paketinin ardından Russell, bu sezon güç dengelerini tamamen takımların geliştirme hızının belirleyeceğini söyledi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Motor ve aerodinamik kurallarının büyük ölçüde değiştiği 2026 sezonuna güçlü başlayan ve ilk altı yarışı kazanarak en hızlı araca sahip olan Mercedes’in galibiyet serisi İspanya Grand Prix'sinde sonlandı.
Lewis Hamilton'ın Ferrari koltuğundaki ilk zaferini kazanmasının ardından konuşan George Russell, bu yıl takımların gelişim hızının çok agresif olduğunu ve büyük güncellemeleri pistlere en erken getiren ekibin avantaj yakalayacağını belirtti.
"Şu anda Lewis şampiyonlukta bariz bir şekilde önümde yer alıyor.”
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Ferrari'nin bir şampiyonluk tehdidi olup olmadığını anlamamız için birkaç yarışlık sürece bakmamız gerekiyor. Barselona'ya gerçekten çok büyük bir güncelleme paketi getirdiler ve bence şu anda tüm takımlar için geliştirme konusu son derece önemli.”
“Güncellemeleri en erken kim getirmeyi başarırsa, o takım öne geçecektir."
"Miami'de McLaren'in çok güçlü bir hafta sonu geçirdiğini görmüştük, sonrasında biz ve Ferrari ileriye doğru adımlar attık.”
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Bu yüzden dürüst olmak gerekirse benim yaklaşımımda hiçbir şey değişmiyor. Sadece kendi hafta sonlarımdan en iyi verimi almaya odaklanıyorum.”
“Son zamanlarda bunu pek başaramadım ama önümüze bakıp neler olacağını göreceğiz."
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