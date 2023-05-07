Russell: "Güncellemeler bizim için 'dünyayı değiştirmeyecek'"

İlk iki sırayı elde ettikleri ilk serbest antrenman hariç Cuma ve Cumartesi günü Mercedes'in performansı oldukça düşük göründü.

Sıralama turlarında Hamilton Q1'e kalamayarak Q2'de elenirken, Russell son bölüme kaldı ve altıncılık elde etti.

Ancak iki pilot da yarışta sıra kazanarak iyi puanlar almayı başardılar. Yarışa on üçüncü sıradan başlayan Hamilton altıncı sırada damalı bayrağa ulaşırken, Russell ise podyumun bir basamak gerisinde dördüncü oldu.

Yarışın ardından Russell, günü şu şekilde özetledi: "Evet, bizim için gerçekten tatmin edici bir yarıştı."

"Sanırım Ferrari'lerin önüne geçmek için dördüncü bitirmek gerçekten tatmin ediciydi ve daha fazlasını yapamazdık."

"Sıralama turlarındaki zorluklardan sonra bugün bizim için daha normal bir gündü, ama elbette en azından Aston Martin'in önüne geçmek ve Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için hâlâ yapmamız gerekenler var."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Carlos'la [Sainz] olan mücadele gerçekten çok keyifliydi çünkü adildi. Ne kadar yol tutuşum olacağından ve bunu yapıp yapamayacağımdan çok emin değildim. Lewis'e bu durumlarda bana izin verdiği için teşekkür ederim. Açıkçası, o farklı bir pozisyondaydı. Şu anda gerçekten iyi bir ilişkimiz var ve sadece takım için en iyisini istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz."

Bilindiği üzere Mercedes, Imola'ya büyük bir güncelleme getirecek.

Russell, bu güncellemenin takım için 'dünyayı değiştirmeyeceğini' ancak doğru yönde atılan bir adım olmasını umduklarını söyledi.

Mercedes pilotu, "Dediğim gibi, şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz."

"Imola yeni bir hafta sonu, araçta bazı yeni parçalarımız olacak. Umarım bu olumlu olur. Kısa vadede bizim için dünyayı değiştirmeyecek ama umarım doğru yönde atılmış bir adım olur."

"Bence kendimizi fazla kaptırmamalıyız, yapmamız gerekeni pistte yapmalıyız. Oraya gittiğimizde güncellemelerin nasıl performans gösterdiğini görmemiz gerekiyor. Umarım harikadırlar ama bunu Cuma sabahı öğreneceğiz." dedi.