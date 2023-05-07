Önceki / Sainz: "Bugün Ferrari için zor bir gündü, aracı zorlayamıyorum"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Russell: "Güncellemeler bizim için 'dünyayı değiştirmeyecek'"

George Russell, Mercedes'in Imola'ya getireceği güncellemelerin takım için doğru yönde atılmış bir adım olmasını umuyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG

İlk iki sırayı elde ettikleri ilk serbest antrenman hariç Cuma ve Cumartesi günü Mercedes'in performansı oldukça düşük göründü. 

Sıralama turlarında Hamilton Q1'e kalamayarak Q2'de elenirken, Russell son bölüme kaldı ve altıncılık elde etti.

Ancak iki pilot da yarışta sıra kazanarak iyi puanlar almayı başardılar. Yarışa on üçüncü sıradan başlayan Hamilton altıncı sırada damalı bayrağa ulaşırken, Russell ise podyumun bir basamak gerisinde dördüncü oldu.

Yarışın ardından Russell, günü şu şekilde özetledi: "Evet, bizim için gerçekten tatmin edici bir yarıştı."

"Sanırım Ferrari'lerin önüne geçmek için dördüncü bitirmek gerçekten tatmin ediciydi ve daha fazlasını yapamazdık."

"Sıralama turlarındaki zorluklardan sonra bugün bizim için daha normal bir gündü, ama elbette en azından Aston Martin'in önüne geçmek ve Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için hâlâ yapmamız gerekenler var."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Carlos'la [Sainz] olan mücadele gerçekten çok keyifliydi çünkü adildi.  Ne kadar yol tutuşum olacağından ve bunu yapıp yapamayacağımdan çok emin değildim. Lewis'e bu durumlarda bana izin verdiği için teşekkür ederim. Açıkçası, o farklı bir pozisyondaydı. Şu anda gerçekten iyi bir ilişkimiz var ve sadece takım için en iyisini istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz."

Bilindiği üzere Mercedes, Imola'ya büyük bir güncelleme getirecek. 

Russell, bu güncellemenin takım için 'dünyayı değiştirmeyeceğini' ancak doğru yönde atılan bir adım olmasını umduklarını söyledi.

Mercedes pilotu, "Dediğim gibi, şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz."

"Imola yeni bir hafta sonu, araçta bazı yeni parçalarımız olacak. Umarım bu olumlu olur. Kısa vadede bizim için dünyayı değiştirmeyecek ama umarım doğru yönde atılmış bir adım olur."

"Bence kendimizi fazla kaptırmamalıyız, yapmamız gerekeni pistte yapmalıyız. Oraya gittiğimizde güncellemelerin nasıl performans gösterdiğini görmemiz gerekiyor. Umarım harikadırlar ama bunu Cuma sabahı öğreneceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Sainz: "Bugün Ferrari için zor bir gündü, aracı zorlayamıyorum"

Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Magnussen: "Güçlü bir hafta sonu oldu"

Magnussen: "Güçlü bir hafta sonu oldu"

Formula 1
Miami GP

Magnussen: "Güçlü bir hafta sonu oldu" Magnussen: "Güçlü bir hafta sonu oldu"

Perez: "Verstappen galibiyeti hak etti"

Perez: "Verstappen galibiyeti hak etti"

Formula 1
Miami GP

Perez: "Verstappen galibiyeti hak etti" Perez: "Verstappen galibiyeti hak etti"

Leclerc: "'Agresif' bir ayar isteyerek hata yaptım"

Leclerc: "'Agresif' bir ayar isteyerek hata yaptım"

Formula 1
Miami GP

Leclerc: "'Agresif' bir ayar isteyerek hata yaptım" Leclerc: "'Agresif' bir ayar isteyerek hata yaptım"

Son Haberler

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

SBK World Superbike
Barselona

Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum" Sofuoğlu: "Yamaha'nın teklifini reddettik, BMW'yi beğeniyoruz, MotoGP üreticileriyle de görüşüyorum"

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

F1 Formula 1
Miami GP

Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti Video: Max Verstappen ve Red Bull kanatlandı, Alonso podyuma döndü - 2023 Miami GP özeti

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

F1 Formula 1
Miami GP

Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı" Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

F1 Formula 1
Miami GP

Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak Wolff'e göre Imola güncellemeleri takıma bir cevap sunacak

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.