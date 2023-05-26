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Russell: "Güncelleme getirdiğimizi neredeyse unutmuş gibiyiz"

George Russell, Monako pistinin zor yapısı sebebiyle getirdikleri büyük güncellemelerin etkilerini göremeyeceklerini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Mercedes, uzun zamandır konuşulan büyük güncellemesini Emilia Romagna Grand Prix'sine getirmeyi umuyordu, ancak bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle yarış iptal edildi. 

Brackley takımı, temiz bir sayfaya başlamak için zor ve dar bir pist yapısına sahip olmasına rağmen güncellemeleri Monako Grand Prix'sine getirmeyi seçti. 

Russell, Monako'nun herhangi bir değerlendirme yapmak için uygun bir pist olmadığını, dolayısıyla güncellemenin etkilerine bir sonraki hafta sonu olan İspanya Grand Prix'sinde odaklanacaklarını belirtti.

"Dün de söylediğimiz gibi, Monako benzersiz bir pist ve herhangi bir güncelleme veya değişikliğin değerlendirileceği bir yer değil."

"Hafta sonuna girerken bunu biliyorduk. Bu yüzden güncellemeleri neredeyse unutmuş gibiyiz, bunu gelecek hafta sonu düşüneceğiz ve sadece burayı geliştirmeye odaklanacağız."

"Sıralama turları bu hafta sonunun en önemli kısmı ve sıralama, hafta sonunun genellikle zorlandığımız bir bölümü. Son 18 aya baktığınızda Pazar günü daha iyi olduğumuzu görüyorsunuz."

"Bu nedenle gece boyunca bazı şeyleri çözmeye çalışmamız gerekiyor. Seansta kesinlikle olumlu işaretler var ve ilk antrenman seansına göre çok daha iyiyiz. Yine de bu pistte işler hiçbir zaman kolay değil."

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Araçta ne gibi değişiklikler yapılacağı sorusuna Russell, şu yanıtı verdi: "Bir lastikten daha fazla verim almak için daha fazla ne yapabileceğimizi görmek için gece boyunca çalışacağız."

"Aracın temel performansının iyi olduğunu biliyoruz. Normalde Pazar günleri fazla, Cumartesi günleri ise az performans gösteriyoruz. Bu yüzden bu hafta sonu bunu tersine çevirmeye çalışmalıyız. Bu kolay bir şey değil ama çok çalışıp neler yapabileceğimize bakacağız."

"Aston Martin ve Ferrari ile mücadele etmeyi umuyoruz çünkü hedeflediğimiz yer orası. Biliyorsunuz, Red Bull şu anda biraz kendi liginde."

"Orta grup birbirine çok yakın. Bu yıl birkaç kez gördüğümüz şey McLaren, Alpine ya da Haas'ın Cumartesi günü önümüzde olması ancak Pazar günü ortalıkta olmamaları."

"Bu Cumartesi bunu başarabilirlerse, muhtemelen Pazar günü bizimle birlikte olacaklar. Dolayısıyla sıralama hızımız üzerinde çalışmamız ve önümüzdeki hafta aracı yeniden değerlendirmemiz gerekiyor."

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