Russell: "Güçlü görünüyoruz"
Mercedes-AMG Petronas sürücüsü George Russell, ikinci tamamladığı cuma gününün ardından "güçlü göründüklerini" söylüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Hem ıslak hem de kuru zeminde geçen ikinci antrenman seansında Russell, en hızlı ikinci zamanın sahibi oldu.
Değişken hava koşullarına rağmen aracın performansından memnun olduğunu belirten Russell, Cumartesi günü için de umutlu konuştu.
İngiliz pilot şöyle dedi: "İyi bir gündü fakat pist koşulları her turda değiştiği için çok fazla bilgi toplamak zordu."
"Önce pist ıslaktı, sonra kurudu ve ardından tekrar yağmur yağdı!"
"Genel olarak, araç iyi durumdaydı ancak diğerlerine göre nerede olduğumuzu ancak Cumartesi günü göreceğiz."
"Yine de bugün araca güveniyordum ve kendimi iyi hissediyordum."
Russell, üçüncü antrenman seansında genellikle sıralama turlarına hazırlık yapıldığını, ancak bu sefer yarış temposunu değerlendirmeye odaklanacaklarını belirtti.
"Sıralama turlarına geçmeden önce araçta tam olarak neyi değiştirmek istediğimizi açıkça anlamamız gerekiyor."
Değişken hava koşulları nedeniyle Cuma gününden çok fazla bir şey öğrenmenin mümkün olmadığını, ancak Cumartesi günü hava durumunun benzer olabileceğini ekliyor.
"Dürüst olmak gerekirse, Cuma günü hiçbir pilot ve takım bir şeyler öğrenemedi."
"Cumartesi günü hava aynı olabilir, bu yüzden ilginç olacak."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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