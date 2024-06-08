Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Russell: "Güçlü görünüyoruz"

Mercedes-AMG Petronas sürücüsü George Russell, ikinci tamamladığı cuma gününün ardından "güçlü göründüklerini" söylüyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hem ıslak hem de kuru zeminde geçen ikinci antrenman seansında Russell, en hızlı ikinci zamanın sahibi oldu.

Değişken hava koşullarına rağmen aracın performansından memnun olduğunu belirten Russell, Cumartesi günü için de umutlu konuştu.

İngiliz pilot şöyle dedi: "İyi bir gündü fakat pist koşulları her turda değiştiği için çok fazla bilgi toplamak zordu."

"Önce pist ıslaktı, sonra kurudu ve ardından tekrar yağmur yağdı!"

"Genel olarak, araç iyi durumdaydı ancak diğerlerine göre nerede olduğumuzu ancak Cumartesi günü göreceğiz."

"Yine de bugün araca güveniyordum ve kendimi iyi hissediyordum."

Russell, üçüncü antrenman seansında genellikle sıralama turlarına hazırlık yapıldığını, ancak bu sefer yarış temposunu değerlendirmeye odaklanacaklarını belirtti.

"Sıralama turlarına geçmeden önce araçta tam olarak neyi değiştirmek istediğimizi açıkça anlamamız gerekiyor."

Değişken hava koşulları nedeniyle Cuma gününden çok fazla bir şey öğrenmenin mümkün olmadığını, ancak Cumartesi günü hava durumunun benzer olabileceğini ekliyor.

"Dürüst olmak gerekirse, Cuma günü hiçbir pilot ve takım bir şeyler öğrenemedi."

"Cumartesi günü hava aynı olabilir, bu yüzden ilginç olacak."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Perez: "Nerede olduğumuzu söylemek çok zor"
Sonraki haber Leclerc: "Sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmeye çalışacağız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Villeneuve: "Ricciardo'nun Formula 1'de yeri yok"

Villeneuve: "Ricciardo'nun Formula 1'de yeri yok"

Formula 1
Kanada GP
Villeneuve: "Ricciardo'nun Formula 1'de yeri yok"
Verstappen, yeni MGU-K ünitesinde sorun yaşamış

Verstappen, yeni MGU-K ünitesinde sorun yaşamış

Formula 1
Kanada GP
Verstappen, yeni MGU-K ünitesinde sorun yaşamış
Alpine: "Ocon'u yarıştırmamak gibi bir düşüncemiz hiç olmadı"

Alpine: "Ocon'u yarıştırmamak gibi bir düşüncemiz hiç olmadı"

Formula 1
Kanada GP
Alpine: "Ocon'u yarıştırmamak gibi bir düşüncemiz hiç olmadı"

Son Haberler

Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

F1 Formula 1
Kanada GP
Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

F1 Formula 1
Kanada GP
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye