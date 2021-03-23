Russell, Grosjean'ın yerine yeni GPDA direktörü oldu

Russell, griddeki tüm F1 sürücülerinin çıkarlarını temsil eden GPDA'da, diğer direktör Sebastian Vettel ve başkan Alex Wurz ile birlikte çalışacak.

Sorumluluğu hakkında konuşan Russell, sürücü dostlarının ona olan güveninden ötürü gurur duyduğunu söyledi.

Russell, “GPDA'ya aday gösterilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık."

"Pilot dostlarımın, bu görevi bana verme konusundaki desteğini takdir ediyorum ve bunun getirdiği sorumluluğun farkındayım.

"GPDA, geride kalan 60 yıl boyunca hem spor hem de taraftarlar için Formula 1'in güvenliği artırmada ve şekillendirmede önemli bir role sahipti." dedi.

Grosjean, uzun yıllardır GPDA direktörüydü ancak geçen yılın sonunda F1'den ayrıldı ve bunun üzerine görevi bıraktı.

Bununla birlikte Fransız pilot, güvenlik konusunda devam eden çalışmaları desteklemek ve geçen yılki Bahreyn Grand Prix'sinde geçirdiği büyük kazadan dersler çıkarılmasına yardımcı olmak için 2021'de danışmanı olarak kalmaya devam edecek.

GPDA ayrıca ilk kez pilot olmayan bir yönetici de atadı ve uzun süredir hukuk danışmanı olan Anastasia Fowle, birliğin işlerini ve faaliyetlerini destekleyen isim olacak.

Fowle, “Birkaç yıl Alex, Sebastian ve Romain ile birlikte çalıştıktan sonra, kendilerinin ve sürücü arkadaşlarının beni yönetimdeki ilk pilot dışı pozisyon için aday göstermesinden ötürü gurur duyuyorum."

"Spor ve endüstri konusunda tutkum var ve yapacakları çalışmalarda, GPDA'yı destekleyebilmekten onur duyuyorum." dedi.

Grand Prix Sürücüler Birliği, griddeki tüm sürücüleri temsil ediyor ve Wurz'un liderliği altında, güvenliği artırmaya yönelik çalışmaların yönlendirilmesinde etkili oldular.

GPDA ayrıca 2022 için planlanan yeni F1 teknik düzenlemelerinin hazırlandığı süreçte, sürücülerin seslerinin duyulmasına da yardımcı olmuştu.