Russell: "Gridin önünde yarışmak, zihinsel açıdan daha zorlayıcı"

Britanyalı pilot, 2018'de Formula 2 şampiyonu olmasının ardından 2019'da Williams'la Formula 1'e adım attı ancak İngiliz ekip gridin en yavaş aracına sahipti ve bu durum 2020 yılında da değişmedi.

Gridin en gerisinde yarışan Russell, özellikle tek turda etkileyici performanslar sergiledi ve kendisine hayran bıraktı.

Mercedes'in genç sürücü programında yer alan Russell, geçen yılki Sakhir yarışında Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes koltuğuna geçti. Çıktığı ilk yarışta da neredeyse galibiyete ulaşıyordu.

Sıralama turlarında Valtteri Bottas'a kafa tutan ve yarışta Fin pilottan daha iyi görünen Russell, şöyle konuştu: "Benim için kolay değildi. Ancak yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Haliyle bu zor anların üzerime yapışmasına izin veremem."

"Sakhir Grand Prix'sinde ikinci oldum ve hayal kırıklığı yaşadım. O noktaya kadarki en iyi sıralama pozisyonum 12.'likti ve oysa bundan kesinlikle çok mutluydum. Sonra Mercedes'le ikinci oldum ve hayal kırıklığı yaşadım."

"Bu, bana gelecekte şampiyonluklar ve zaferler için savaşmanın, zihinsel olarak son iki yılda gridin arkasında olmaya katlanmak zorunda olmaktan çok daha zor ve ağır olacağını gösterdi. Haliyle bunlar benim için adeta bir lütuftu."

"Ben asla zihinsel durumun o kadar önemli olmadığını düşünenlerden biri olmadım. Zor bir an yaşadıysanız, bu konuda güçlenmeniz, sertleşmeniz ve üstesinden gelmeniz lazım."