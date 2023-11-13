Russell: "Gridin %40'ı FIA'nın azami cezasından az kazanıyor"
George Russell, FIA'nın pilotlara verilebilecek mali cezanın üst limitini 1 milyon euroya çıkarmasından memnun değil.
Günümüzde Formula 1 pilotlarının büyük bir kısmı milyon dolarlar kazansa da, özellikle küçük takımlarda durum böyle değil.
Seriye yeni giren çaylaklar hatta küçük takımlarda yarışan deneyimli isimler 1 milyon euro civarında para kazanıyor fakat çoğu gideri de kendileri ödüyor.
FIA geçtiğimiz aylarda mali cezalarla ilgili konularda değişikliğe gitmiş ve sürücülere verilebilecek azami cezayı 250 bin euro'dan 1 milyon euro'ya çıkarmıştı.
Mercedes'in İngiliz pilotu ve GPDA direktörü George Russell, bu durumdan memnun olmayanlardan birisi.
İngiliz pilot, "Biz sadece şeffaflık ve anlayış istiyoruz."
"Cezaların kontrolden çıktığını düşünüyorum. Max Verstappen'in araca dokunduğu için 50 bin euro ceza aldığını, Lewis'in [Hamilton] Katar'da pisti çıktığı için yine 50 bin euro cezaya çarptırıldığını biliyorsunuz."
"Oysa daha büyük küresel sorunlar var. Dünya genelinde çok fazla yoksulluk var. Federasyonun bu altı ve yedi rakamlı cezaları nasıl kesebildiğini anlamıyorum."
"Kişisel sözleşmelere bağlı ama süper lisans için ödenen ücret için de aynı şey geçerli. Bazı yarışçılar bu lisans ücretini kendisi öderken, bazılarının ücretini takımları ödüyor."
"Sürücülerin yaklaşık yüzde 40'ının azami cezadan daha az kazandığını söyleyebilirim. Buna seyahat masraflarını dahil etmiyorum bile."
"Bu oldukça uygunsuz bir şey." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14
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