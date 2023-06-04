Russell: "Gridde hâlâ zıplama sorununun yaşanması çok üzücü"

Zor bir Cumartesi gününü geride bırakan Russell, yüksek hızlı virajlarda hafif zıplamalarla mücadele ettiği günü Q2'de elenerek kapattı.

Kendisinin elenmesi açıkçası pek sürpriz olmadı, nitekim Q1'in ilk dakikalarından beri bir problemden bahsetmekteydi ve son saniyede ikinci bölüme kalmıştı.

Motorsport.com tarafından aracın nasıl olduğu sorulduğunda Russell "Araç seansın her turunda iyi hissettirmiyordu."

"Üçüncü antrenmanların ardından bazı küçük değişiklikler yaptık, ancak araç yüksek hızlı virajlarda halen çok fazla zıplıyordu.

"Antrenmanda düz ve kolay virajları dahi rahatça geçemedim, lastikleri çalıştıramadım, her şey ters gitti. Bu yüzden Q1'deki ilk turdan itibaren iyi bir gün geçirmeyeceğimizi biliyordum. Garipti."

"Böyle koşullardan faydalanıyor olmamız gerekirdi, ki genelde de faydalanırız, takım olarak zorlu koşullarda genelde çok iyiyiz. Bugün böyle bir şey mümkün olmadı."

George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523, in the pit lane Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in 2022 sezonu boyunca yaşadığı zıplama sorunu İspanya Grand Prix'si antrenman seanslarında tekrar ortaya çıktı.

Zıplama sorununun geri dönüp dönmediği sorulduğunda Russell, şu yanıtı verdi: "Evet, yeni kuralların 18. ayındayız ve hâlâ birçok pilotun zıplama sorunuyla mücadele ettiğini görmek üzücü."

"Bu sabah Sargeant'ın yaptığı kazayı gördünüz, araç zıplıyordu. Ferrariler her tur zıplıyor, Haas düzlükte zıplıyor... Gridin yarısı bu şekilde. Elbette bazı takımlar bunun üstesinden geliyor, bu yüzden tekrar ediyorum, bu bir bahane değil, ancak takımların yarısı bunu nasıl çözeceklerinden emin değil."

"Düzlükteki zıplamanın ortadan kalktığını söyleyebilirim. Ama yere bu kadar yakın bir sürüş yüksekliğine sahip olduğunuzda ortaya çıkıyor, yani taban kenarı zeminle temas ettiğinde."

"Hepimiz bu araçların sınırlarını zorluyoruz. Sadece zıplamayı önlemek için aracı 20 mil yükseltmeyeceğiz çünkü hızımızı iki saniye düşürmüş oluruz."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ancak dediğim gibi, araçların %50'si muhtemelen daha fazla zorlanıyor ve Silverstone, Suzuka gibi yüksek hızlı pistlere geldiğinizde muhtemelen aynı sorunları göreceksiniz, muhtemelen Kanada'da bir sorun olmayacak çünkü sadece düşük hızlı virajlar var ve düzlükteki zıplama sorunu görünüşte ortadan kalktı."

Grand Prix Pilotları Birliği Toplantısı'nda zıplama sorununun tartışılıp tartışılmayacağı konusunda ise Russell, şunları söyledi: "Açıkçası bazı insanlar bunun değişmesi gerektiğini söyleyecektir, ancak bu sorunu yaşamayanlar hayır diyecek."

"Açıkçası, şu anda en hızlı iki araca sahip olan takımlar diğerleri kadar mücadele etmiyor, yani belli ki diğerlerinden daha iyi bir şeyler yapıyorlar."

"Bu konuda neler yapılabileceği tamamen F1 ve FIA'ya kalmış."