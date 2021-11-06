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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Russell grid cezası aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

George Russell, antrenman seansında yaşadığı vites kutusu sorununun ardından yeni vites kutusuna geçmek zorunda kaldı ve grid cezası aldı.

Russell grid cezası aldı

Russell, cuma günkü ilk antrenman seansına, geleneksel şekilde fazla mesafe tamamlamış ve sadece cuma günleri kullanılan bir vites kutusuyla başladı. Ancak ilk seansta bununla ilgili bir sorun ortaya çıkmasının ardından, normalde cumartesi günü kullanılacak olan yarış ünitesine geçildi.

Fakat ikinci seansta bu vites kutusunda da bir sorun ortaya çıktı ve Russell sadece iki tur attıktan sonra pite girdi. Takım, incelemenin ardından bu vites kutusunun hafta sonunun kalanında kullanılamayacağına karar verdi. Russell'ın cumartesi günü için yeni bir vites kutusuna geçmekten başka seçeneği kalmadı ve bu da 5 sıralık grid cezasını tetikledi.

Russell, güç ünitesi değişikliği nedeniyle Amerika Grand Prix'sini de en geriden başlamak zorunda kamıştı.

Russell, "Bugün, olağandışı şekilde birkaç vites kutusu sorunuyla karşılaştık ve sonuç olarak bize grid cezasına mâl olacak olan yeni bir vites kutusu takmak zorunda kaldık."

"Tabii ki harika değil ama puanlar Pazar günü veriliyor. İlk antrenman seansı bizim için güçlü bir seans oldu."

"Araç iyi hissediyordu, iyi bir ritim buldum ve güçlü bir yarış temposuna sahiptik. Yüksek rakım soğutmayı, frenleri ve güç ünitesini gerçekten zorladığı için bu yarış temposu kritik olacak."

"Bunun üzerine daha fazlasını ekleyebilirsek, bence yarış için iyi bir pozisyonda olabiliriz." dedi.

Williams, Russell'ın aracında çıkan sorunun ardından, aynı şeyi Nicholas Latifi'nin yaşamasından da korktu ve bu yüzden program değişikliğine gitti. Ancak Kanadalı sürücünün aracında böyle bir sorun bulunamadı.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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