Russell, gençleri temsil etmek için GPDA Direktörü olmuş

Bu hafta yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz pilotun Romain Grosjean'ın yerine GPDA'nın iki direktöründen birisi olacağı duyurulmuştu.

Russell dışında Sebastian Vettel ve eski F1 pilotu Alex Wurz, bu kurulun başında yer alıyorlar.

Basın toplantısında konuşan Russell, "Bu rolü almak istedim çünkü GPDA'nın yıllardır spor için yaptıklarının harika olduğunu düşünüyorum."

"Pilotlar arasında toplantı yaptığımız her zaman, ki bu 2019'da çok sık oluyordu ve iki yarışta bir toplanıyorduk, belli sorunlar ve sporu iyileştireceğine inandığımız konular, güvenlik ve bu tür şeyler hakkında konuşuyorduk."

"Açıkçası, 2020'de COVID nedeniyle ortaya çıkan lojistik sorunları sonucu bu daha zor oldu. Ancak ben her zaman konuştum ve düşüncelerimi açıklamaktan keyif aldım. Dürüst olmam gerekirse, pilotların sesi olmak benim için gurur verici konulardan birisi."

"Bu açıdan bu görev için sabırsızlanıyorum ve açıkçası oldukça fazla sayıdaki genç pilotlarla çok iyi ilişkiye sahip olduğumu düşünüyorum."

"Sebastian hemen hemen gridin daha yaşlı olan yarısını temsil edecek, ben ise daha genç olan diğer yarısını." dedi.

Russell, her ne kadar GPDA'nın çalışma şeklini tam olarak öğrenmesi için daha çok çalışması gerektiğini kabul etse de, kuruluşun gücüne ve spora etkisine inandığını söyledi

Russell, "Her ne kadar ben 2 senedir Formula 1'de olsam da, son birkaç senedir pilotların Formula 1 ve FIA üzerindeki etkisi gittikçe artıyor."

"Formula 1 kesinlikle açık ve onlar gerçekten bizim daha çok dahil olmamızı istiyorlar. Bu açıdan gelecekte neler olacağından emin değilim."

"Ben bu görevde yeni bir çocuğum bu yüzden şu an için çok fazla şey söyleyemeyebilirim. Ancak zaman geçtikçe dinleyerek daha fazla öğreneceğim ve kendi yolumu bulacağım." dedi.