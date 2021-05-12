Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Formula 1’e yakın zamanda gelen sürücüler olan Russell, Lando Norris, Charles Leclerc ve Red Bull yedek sürücüsü Alex Albon, pist dışında da iyi anlaşan isimler. Ancak Russell, henüz pist üzerinde yoğun mücadeleler yaşamadıkları için aralarındaki ilişkilerin gerilmediğini düşündüğünü belirtti.

In the Fast Lane podcastine konuşan İngiliz pilot, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg’ün ezeli rakipler haline geldiği ilişkiden bahsettiği konuşmasında şunları söyledi: ‘’Bence ilişkilerimiz hâlâ iyi çünkü aramızda herhangi bir yoğun mücadele yaşanmadı.’’

‘’Pistte henüz birbirimize çarpmadık. Lando ile Formula 2’de mücadele ettik ancak gerçek savaşlar vermedik. Tekerlek tekerleğe savaşmadık veya birbirimize çarpmadık. Yani, birbirimizden nefret etmemiz için bir sebebimiz yok.’’

‘’Belki de Lewis ve Rosberg arasında da aynı şey yaşanmıştır. Eskiden iyi arkadaşlardı, takım arkadaşlarıydı, aralarındaki her şey iyiydi. Ancak sonrasında birden, şampiyonayı son ana kadar başa baş götürürlerken, ilişkileri kötüleşmeye başladı.’’

Russell, Williams aracıyla, Barselona’da 14. pozisyon için savaşmaktan zevk aldığını söylese de, İngiliz pilotun 2022 yılında Mercedes için büyük bir aday olduğu bir sır değil.

Russell’ın, Williams’la yaptığı 3 yıllık anlaşma 2021’in sonunda bitecek ve Esteban Ocon’la birlikte, Mercedes genç sürücüleri olarak pistte bulunuyorlar.

Williams pilotu, genç sürücülerin üst düzey takımlarda yarışmalarının sadece kendisi için değil, aynı zamanda kendi yaş grubu için de olumlu bir şey olduğunu düşündüğünü ekledi.

‘’Bence, genç sürücülerin büyük takımlara gelmesi ve mücadele etmesi, tüm jenerasyonumuz için [çok iyi]. Biz çaylak değiliz ve burada iyi işler çıkarmak için bulunuyoruz.’’

‘’Birbirimizi son 10 yıldır zorluyoruz. Yaklaşık 10 yıldır aynı padoklarda bulunduk ve birlikte mücadele ettik.’’