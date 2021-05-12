Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı Sonraki / Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Haberler

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Ekleyen:
, Editör

George Russell, Formula 1’deki genç rakipleriyle ilişkisinden keyif aldığını ve henüz pistte yoğun mücadeleler vermediklerinden, birbirlerinden nefret etmeleri için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Formula 1’e yakın zamanda gelen sürücüler olan Russell, Lando Norris, Charles Leclerc ve Red Bull yedek sürücüsü Alex Albon, pist dışında da iyi anlaşan isimler. Ancak Russell, henüz pist üzerinde yoğun mücadeleler yaşamadıkları için aralarındaki ilişkilerin gerilmediğini düşündüğünü belirtti.

In the Fast Lane podcastine konuşan İngiliz pilot, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg’ün ezeli rakipler haline geldiği ilişkiden bahsettiği konuşmasında şunları söyledi: ‘’Bence ilişkilerimiz hâlâ iyi çünkü aramızda herhangi bir yoğun mücadele yaşanmadı.’’

‘’Pistte henüz birbirimize çarpmadık. Lando ile Formula 2’de mücadele ettik ancak gerçek savaşlar vermedik. Tekerlek tekerleğe savaşmadık veya birbirimize çarpmadık. Yani, birbirimizden nefret etmemiz için bir sebebimiz yok.’’

‘’Belki de Lewis ve Rosberg arasında da aynı şey yaşanmıştır. Eskiden iyi arkadaşlardı, takım arkadaşlarıydı, aralarındaki her şey iyiydi. Ancak sonrasında birden, şampiyonayı son ana kadar başa baş götürürlerken, ilişkileri kötüleşmeye başladı.’’

Russell, Williams aracıyla, Barselona’da 14. pozisyon için savaşmaktan zevk aldığını söylese de, İngiliz pilotun 2022 yılında Mercedes için büyük bir aday olduğu bir sır değil.

Russell’ın, Williams’la yaptığı 3 yıllık anlaşma 2021’in sonunda bitecek ve Esteban Ocon’la birlikte, Mercedes genç sürücüleri olarak pistte bulunuyorlar.

Williams pilotu, genç sürücülerin üst düzey takımlarda yarışmalarının sadece kendisi için değil, aynı zamanda kendi yaş grubu için de olumlu bir şey olduğunu düşündüğünü ekledi.

‘’Bence, genç sürücülerin büyük takımlara gelmesi ve mücadele etmesi, tüm jenerasyonumuz için [çok iyi]. Biz çaylak değiliz ve burada iyi işler çıkarmak için bulunuyoruz.’’

‘’Birbirimizi son 10 yıldır zorluyoruz. Yaklaşık 10 yıldır aynı padoklarda bulunduk ve birlikte mücadele ettik.’’

paylaşım
yorumlar
Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Önceki haber

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Sonraki haber

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

3s
2
Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

40 dk
3
Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

4s
4
Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

10s
5
Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

1s
Son Haberler
Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
F1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

6dk
Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
F1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

40dk
Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
F1

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

1s
Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
F1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

1s
Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"
F1

Schumacher: "Bu yıl sıralama turlarında ikinci bölüme kalabiliriz"

2s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Daha fazlası
Betim Aker
Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
Formula 1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Sirotkin: ''Red Bull'da en iyi performans gösterebilen kişi Verstappen''
Formula 1

Sirotkin: ''Red Bull'da en iyi performans gösterebilen kişi Verstappen''

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir'' İspanya GP
Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Ferrari, yakında ilk ikinin kapısını çalacak"

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ricciardo’nun “60 yaşında gibi giyiniyor” şakasına karşılık verdi

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!
Formula 1 Formula 1

FIA, esnek kanatları engellemek için yeni bir test getirecek!

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti
Formula 1 Formula 1

Bakü, Türkiye ile F1 yarışlarının tarihini takas etmeyi reddetti

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın farklı strateji ile yükseldiği yarış: 2008 Türkiye GP

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''
Formula 1 Formula 1

Palmer: ''FIA/Wolff diyaloğu, Mazepin'e karşı tepkileri artırabilir''

Son Haberler

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’
Formula 1 Formula 1

Hill: ‘’Hamilton’un, Verstappen’le şampiyonluk için mücadele etmeye ihtiyacı vardı’’

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Marko, Wolff'un Volkswagen yorumlarını saçmalık olarak görüyor

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’
Formula 1 Formula 1

Russell: ‘’Genç rakiplerimden nefret etmek için bir sebebim yok’’

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1

Brundle, Perez'in Red Bull'da "acı çekebileceği" konusunda uyardı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.