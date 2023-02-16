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Russell: "Gelişmem gereken iki ana nokta var"

George Russell, 2023 Formula 1 sezonu için geliştirmesi gereken alanlar olduğunu kabul ediyor.

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Russell: "Gelişmem gereken iki ana nokta var"
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Williams ile geçirdiği üç sezonun ardından George Russell, geçen yıl gridin önünde yer alma hedefiyle Mercedes'e geçmişti.

Britanyalı pilot, Mercedes'in problem yaşadığı sezonda, tutarlı şekilde ilk beşe girip, Lewis Hamilton'ı puan olarak geride bırakmayı başardı. Ayrıca Brezilya'da kariyerinin ilk zaferini de aldı.

Fakat Russell, sezonun belirli noktalarında özellikle yarış temposunda takım arkadaşıyla aynı tempoyu tutturmakta zorlandı.

Genç sürücü bundan ötürü bu yıl gelişmesi gereken noktalar olduğunu çok iyi biliyor.

W14'ün lansmanında konuşan genç sürücü, "Hâlâ geliştirmem gereken şeyler var. Bu da bana gerçekten güven veriyor çünkü şu an bile yüksek bir seviyede olduğumu hissediyorum. Oysa bundan çok daha fazlasını yapmam mümkün."

"Odak noktalarımın başında lastik yönetimi geliyor. Lewis'in stintlerin her birinde lastiklerden en iyi şekilde yararlanma konusunda çok iyi olduğunu düşünüyorum."

George Russell, Mercedes W14

George Russell, Mercedes W14

Fotoğraf: Mercedes AMG

"Takım arkadaşı olarak onun bazı özelliklerini görmek benim için gerçekten çok faydalı oldu. Bu alanda öğrenmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum ve daha öğreneceğim çok şey var." dedi.

Russell zayıf yönlerinden biri olarak lastik yönetimini işaret ederken, diğerinin zihinsel kısım olduğunu söylüyor.

"Açık konuşmak gerekirse, en çok şey öğrendiğim yarışlar hep zor yarışlardı. Ne zaman başarısız olsam ya da düşük performans göstersem, bundan çok şey öğrendim."

"Geçen yıl çok zorlandığım yarışlar oldu ve geriye dönüp baktığımda, bunun esas nedeninin çok fazla çabalamam olduğunu söyleyebilirim. Bu, ders çıkardığım ana konulardan birisi."

"Bazen çok fazla zorlamak daha iyi bir sonuç getirmiyor. Ne kadar zorlayacağınızı bilmeniz gerekiyor."

"Bu her gün spor salonuna gidip, en ağır yükü kaldırmaya çalışmaya benziyor. Eğer bunu yaparsanız, kendinize zarar verirsiniz çünkü kasınızı geliştirmenin en iyi yolu bu değil."

"Bu, motor sporları için de aynı. Aracı agresif şekilde kullanmak ya da her turda sınırlarını zorlamak, aracı en hızlı sürmek demek değil." dedi.

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