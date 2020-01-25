Russell: “Gelişim çalışmalarımız, beklenenden uzun sürdü”

Williams’ın 2019 sezonu, FW42’nin sezon öncesi testlere yetişmemesiyle beraber kötü başladı ve kısa süre içinde aracın yeterince rekabetçi olmadığı anlaşıldı. Araç orta grubun bile çok gerisinde kaldı.

Takımın teknik direktörü Paddy Lowe, 2019 boyunca sadece tek bir puan alabilen ve takımlar şampiyonasını üst üste ikinci sezonda da son sırada tamamlayan takımdan ayrıldı.

Williams, gelecek için araç geliştirme süreçlerini iyileştirmek için çalışıyor ve takımın genç sürücüsü Russell, bu yeniden inşa sürecinin başta tahmin edilenden daha yavaş ilerlediğini söyledi.

Russell, “Takım, bir aero felsefesi ile birlikte büyük bir sıfırlama gerçekleştirdi ve bu temeli yeniden inşa etmek için performanstaki bu düşüşün üstesinden gelmek zorunda kaldık, bu nedenle de sezona bu kadar geride başlamamıza şaşırmadık.”

“Gerçekleştirdiğimize oranla daha fazla gelişmeyi umduk, ancak bunların hayata geçirilmesi tahmin ettiğimizden daha uzun sürdü.”

“Ancak şimdi, gelişim oranımız gerçekten güçlü.”

“Bunu gerçekten sezon başında rüzgar tünelindeki yere basma gücü izleyicisiyle beraber görebiliyoruz.”

“Bilmediğimiz tek şey, diğerlerinin ne kadar gelişeceği.”

“Diğerleri hiç gelişemezse, savaşta olabileceğimizi söyleyebilirim.”

“Herkes gelişti, ancak geçen seneye göre daha büyük oranda gelişmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu, olumlu olmak için büyük bir sebep.”

“Eğer 2019’a bu araçla başlasaydık, yılın başından itibaren iyi şekilde savaşabilirdik. Çünkü aracı önemli derecede geliştirdik.”

“Ancak diğerleri de gelişti, bu yüzden çok fazla gelişmişiz gibi görünmüyor, oysa herkes kadar geliştik.”

“Kendimin geliştiğini görmek istiyorum ve aracın da gelişimini görmek istiyorum.”

“2020’de daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Tüm bu gelişim çalışmalarının tekrar inşa edileceği 2021’e gidilirken iyi yolda olmalıyız.” şeklinde konuştu.