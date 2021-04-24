Russell, gelecekte Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmeyi bekliyor

George Russell şu anda yetenek olarak Charles Leclerc ve Max Verstappen'le benzer seviyede görülse de, Williams ile yarıştığı için ön bölümde mücadele edemiyor.

RacingNews365'e konuşan Russell, bu iki pilottan övgüyle bahsederken, gelecekte aralarında bir mücadele olmasını beklediğini dile getirdi.

Russell, "Verstappen ve Leclerc, bu neslin öne çıkan iki sürücüsü. Gelecekte birlikte en üst seviyede olmayı beklediğim iki pilot. Şu anda en iyi üç takımın ikisinde ya da en azından son 20 yıllık dönemin en başarılı takımlarında yer alıyorlar. Gelecekte üçümüz arasında kuvvetli bir mücadele olacağını düşünüyorum. İster farklı araçlarda isterse de takım arkadaşı olarak olsun, bu mücadele için sabırsızlanıyorum."

"Özellikle Verstappen gerçekten son 1.5-2 yılında yeni bir seviyeye ulaştı. Her şeyden önce onun harika bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Eğer uzun süre aynı takımda yarışıyorsanız, oldukça tutarlı performanslar sergilersiniz."

"Leclerc ise şimdi Ferrari'deki üçüncü yılını geçiriyor. Ferrari aracının bir sürücü olarak ona daha uygun hale gelmesinin biraz daha fazla vakit alacağını düşünüyorum. Fakat hem Max hem de Charles harika pilotlar. Önümüzdeki 10 yılda Formula 1'in zirvesinde olacaklar."

"Ben de Formula 1 yarışlarını kazanabilecek bir seviyede olduğuma inanıyorum, fakat henüz elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanmıyorum. Önümde gitmem gereken uzun bir yol var ve hâlâ ortaya çıkarılacak çok fazla potansiyel ve geliştirebileceğim çok yer var. Daha fazlasını yapabilirim. Fakat aynı zamanda geçen yıl, eğer doğru malzemeye sahipsem, neler yapabileceğimi gösterdim."

"Geçen yıl Bahreyn'de harika bir fırsata sahiptim, ancak aslında o noktada sınırlara yakın bile değildim. Aracı çok bilmiyordum, ayarlar bana göre değildi ve araçta çok rahatsızdım. Yine de o zor koşullarda elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu, o araçtaki konumumda yapabileceğim en maksimum şeydi, ama o araçta tam bir sezon geçirseydim, çok daha fazlasını yapabilirdim." dedi.