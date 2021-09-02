Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

George Russell, 2022 yılında hangi takımda yarışacağını bildiğini ve bu konuda Spa'daki yarıştan önce bilgilendirildiğini açıkladı.

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Mercedes yakında gelecek yıl Valtteri Bottas'la mı yoksa George Russell'la mı yarışacağını açıklayacak. Eğer Russell, ana takıma alınırsa Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı olacak. Eğer Bottas seçilirse, Russell gelecek yıl da Williams'taki dördüncü yılını geçirecek.

Kimi Raikkonen'in 20 yıllık yarış kariyerine sezon sonunda son noktayı koyacağını açıklamasının ardından Russell ve Bottas'ın F1'deki gelecekleriyle ilgili tartışmalar büyümeye devam ediyor. Fin pilotun gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçeceği, Russell'ın ise Mercedes'te yarışacağı söyleniyor.

Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff, takımın gelecek yıl hangi pilotla yarışacağına karar verdiğini belirtmişti.

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında ıslak zeminde harika bir performans gösteren ve ikinci olan Russell, yarışın bir türlü başlayamaması sayesinde yerini korudu ve kariyerinin ilk podyumunu aldı.

İngiliz pilota, Zandvoort yarışı öncesi bir kez daha 2022'de neler yapacağı soruldu.

Gelecek sezon nereye gideceğini bilip bilmediği sorulduğunda Russell, "Şu anda her şey mevcut haliyle duruyor ve gerçekten açıklayabileceğim bir şey yok."

"Durum geçen hafta Spa'da söylediğimizle aynı." cevabını verdi.

Aynı soruyu tekrar yanıtlaması istendiğinde Russell bu kez, "Evet, gelecek yıl nereye gideceğimi biliyorum." cevabını verdi.

Daha sonra Russell'a, 2022'de nerede yarışacağıyla ilgili kararın hangi noktada kendisine bildirildiği sorulduğunda, Williams pilotu bir süre duraksadı ve şöyle dedi: "Spa'dan önce sözlü olarak söylendi."

"Daha önce de söylediğim gibi buraya gelerek sizlere yalan söylemeyeceğim ve doğruyu da söylemeyeceğim."

"Size verebileceğim hiçbir haber yok ama dediğim gibi, gelecek yıl nerede yarışacağımı biliyorum ve bu konuda Spa'dan hemen önce bilgilendirildim."

Önceki açıklamalarında, 2017'den beri aralarında uyumlu bir ilişki olduğunu ve bu sebeple de Bottas'ı tercih edeceğini söyleyen Hamilton ise Russell'la takım arkadaşı olma ihtimalini değerlendirdi.

Hollanda GP'si öncesindeki basın toplantısında, "Bence oldukça iyi olur."

"Açıkçası onun iyi olabileceğini düşünüyorum. George kesinlikle inanılmaz yetenekli bir sürücü. Muhtemelen geçen haftanın tek öne çıkan anı onun sıralama turlarında attığı tur olduğunu söyleyebilirim. Bu, inanılmazdı.

“Çok alçakgönüllü ve bence harika bir yaklaşımı var."

“Haliyle İngiliz olması da muhtemelen iletişim açısından yardımcı oluyor."

"Şu anda, doğal olarak sahip olduğum takım arkadaşıma büyük bir destek vermek zorundayım."

"Bu yüzden Valtteri'yi sürekli olarak destekliyorum çünkü şu anda yapacak bir işimiz var. İkimiz de takımlar şampiyonluğunu tek başımıza kazanamayız. Birlikte yapmalıyız öyle değil mi?"

“George  sporun geleceği demek, o sporun gelecekteki aktörlerinden birisi."

"Bu sebeple şimdiye kadar inanılmaz bir sürüş çıkardığını düşünüyorum ve gelişmeye devam edeceğinden de eminim.

Christian Nimmervol 

paylaşım
yorumlar
Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”

Önceki haber

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

1 s
2
Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

5 s
3
Formula 1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

3 dk
4
Formula 1

"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor

2 s
5
Formula 1

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”

54 dk
Son Haberler
Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"
F1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

3dk
Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”
F1

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”

54dk
Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"
F1

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"

1 s
Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”
F1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

1 s
"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor
F1

"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor

2 s
Son Videolar
Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
1 s

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Alex Kalinauckas Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Mick Schumacher: “Babamın F1’deki ilk yarışından 30 yıl sonra Spa’da olmak duygusal olacak” Belçika GP
Formula 1

Mick Schumacher: “Babamın F1’deki ilk yarışından 30 yıl sonra Spa’da olmak duygusal olacak”

Hamilton: “Pole pozisyonu için motive olmamda YMCA şarkısı bana yardımcı oldu” Macaristan GP
Formula 1

Hamilton: “Pole pozisyonu için motive olmamda YMCA şarkısı bana yardımcı oldu”

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok” Macaristan GP
Formula 1

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor
Formula 1 Formula 1

"Heyecanlı" Bottas, Formula 1'de uzun vadeli bir kontrat istiyor

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"

Vettel: "Oval viraj umarım geçişlere yardımcı olur"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Oval viraj umarım geçişlere yardımcı olur"

Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"
Formula 1 Formula 1

Brawn: "Mercedes'in ikinci koltuk için tek bir seçeneği var"

Son Haberler

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”
Formula 1 Formula 1

Sainz: “DRS bölgelerinin geçişleri artıracağını düşünmüyorum”

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.