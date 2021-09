Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Mercedes yakında gelecek yıl Valtteri Bottas'la mı yoksa George Russell'la mı yarışacağını açıklayacak. Eğer Russell, ana takıma alınırsa Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı olacak. Eğer Bottas seçilirse, Russell gelecek yıl da Williams'taki dördüncü yılını geçirecek.

Kimi Raikkonen'in 20 yıllık yarış kariyerine sezon sonunda son noktayı koyacağını açıklamasının ardından Russell ve Bottas'ın F1'deki gelecekleriyle ilgili tartışmalar büyümeye devam ediyor. Fin pilotun gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçeceği, Russell'ın ise Mercedes'te yarışacağı söyleniyor.

Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff, takımın gelecek yıl hangi pilotla yarışacağına karar verdiğini belirtmişti.

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium

