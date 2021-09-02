Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Mercedes yakında gelecek yıl Valtteri Bottas'la mı yoksa George Russell'la mı yarışacağını açıklayacak. Eğer Russell, ana takıma alınırsa Lewis Hamilton'ın yeni takım arkadaşı olacak. Eğer Bottas seçilirse, Russell gelecek yıl da Williams'taki dördüncü yılını geçirecek.

Kimi Raikkonen'in 20 yıllık yarış kariyerine sezon sonunda son noktayı koyacağını açıklamasının ardından Russell ve Bottas'ın F1'deki gelecekleriyle ilgili tartışmalar büyümeye devam ediyor. Fin pilotun gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçeceği, Russell'ın ise Mercedes'te yarışacağı söyleniyor.

Mercedes'in motor sporları şefi Toto Wolff, takımın gelecek yıl hangi pilotla yarışacağına karar verdiğini belirtmişti.

George Russell, Williams, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, congratulate each other on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Belçika Grand Prix'si sıralama turlarında ıslak zeminde harika bir performans gösteren ve ikinci olan Russell, yarışın bir türlü başlayamaması sayesinde yerini korudu ve kariyerinin ilk podyumunu aldı.

İngiliz pilota, Zandvoort yarışı öncesi bir kez daha 2022'de neler yapacağı soruldu.

Gelecek sezon nereye gideceğini bilip bilmediği sorulduğunda Russell, "Şu anda her şey mevcut haliyle duruyor ve gerçekten açıklayabileceğim bir şey yok."

"Durum geçen hafta Spa'da söylediğimizle aynı." cevabını verdi.

Aynı soruyu tekrar yanıtlaması istendiğinde Russell bu kez, "Evet, gelecek yıl nereye gideceğimi biliyorum." cevabını verdi.

Daha sonra Russell'a, 2022'de nerede yarışacağıyla ilgili kararın hangi noktada kendisine bildirildiği sorulduğunda, Williams pilotu bir süre duraksadı ve şöyle dedi: "Spa'dan önce sözlü olarak söylendi."

"Daha önce de söylediğim gibi buraya gelerek sizlere yalan söylemeyeceğim ve doğruyu da söylemeyeceğim."

"Size verebileceğim hiçbir haber yok ama dediğim gibi, gelecek yıl nerede yarışacağımı biliyorum ve bu konuda Spa'dan hemen önce bilgilendirildim."

Önceki açıklamalarında, 2017'den beri aralarında uyumlu bir ilişki olduğunu ve bu sebeple de Bottas'ı tercih edeceğini söyleyen Hamilton ise Russell'la takım arkadaşı olma ihtimalini değerlendirdi.

Hollanda GP'si öncesindeki basın toplantısında, "Bence oldukça iyi olur."

"Açıkçası onun iyi olabileceğini düşünüyorum. George kesinlikle inanılmaz yetenekli bir sürücü. Muhtemelen geçen haftanın tek öne çıkan anı onun sıralama turlarında attığı tur olduğunu söyleyebilirim. Bu, inanılmazdı.

“Çok alçakgönüllü ve bence harika bir yaklaşımı var."

“Haliyle İngiliz olması da muhtemelen iletişim açısından yardımcı oluyor."

"Şu anda, doğal olarak sahip olduğum takım arkadaşıma büyük bir destek vermek zorundayım."

"Bu yüzden Valtteri'yi sürekli olarak destekliyorum çünkü şu anda yapacak bir işimiz var. İkimiz de takımlar şampiyonluğunu tek başımıza kazanamayız. Birlikte yapmalıyız öyle değil mi?"

“George sporun geleceği demek, o sporun gelecekteki aktörlerinden birisi."

"Bu sebeple şimdiye kadar inanılmaz bir sürüş çıkardığını düşünüyorum ve gelişmeye devam edeceğinden de eminim.

Christian Nimmervol