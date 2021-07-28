Russell: "Gelecek yıl Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım kesin"

Williams pilotu George Russell'ın üç yıllık kontratı yıl sonunda bitecek ve adı 2022 için Mercedes'le anılıyor.

Mercedes'in genç sürücülerinden biri olan Russell, geride kalan 2.5 yılda etkileyici bir işe imza attı ve artık ana takıma geçmeye hazır görünüyor.

RTL ile olan son röportajında Russell, Red Bull'a geçebileceği yönündeki spekülasyonları reddetti ve Mercedes motorlu araçlardan birinde yarışacağını belirtti.

İngiliz pilot şöyle konuştu: “Gelecekte Mercedes motorlu bir araçta yarışacağıma eminim. Ben bir Mercedes pilotuyum ve bu şirkete bağlıyım. [Mercedes] benim arabam ve benim markam. Gelecek yıl Mercedes motorlu bir araç kullanacağım kesin fakat kullanacağım aracın hangi renk olacağını henüz bilmiyorum."

"Gelecek yıl Red Bull'a geçmem imkansız. Dediğim gibi ben bir Mercedes pilotuyum, bu şirket kariyerim boyunca beni destekledi, küçüklüğümden beri bana bir sürü imkan verdi. Tabii ki diğer takımların ilgisini duymak beni mutlu ediyor ama sadakatim sadece Mercedes'e."

Russell, en iyi takımlarda yarışmak için hazır olduğunu da ekliyor.

"En hızlı aracın direksiyonuna geçmeye ve kariyerim için bir sonraki adımı atmaya %100 hazırım. Şu anda 'hazırım' diyebilirim ve her geçen yarış bunun için daha da iyi hazırlandığını hissediyorum. Kendime güveniyorum ve neler yapabileceğimi biliyorum. En iyi sürücülerle savaşmaya hazırım."

"Alt kategorilerde Max Verstappen, Lando Norris ve diğerleri ile savaştım. Henüz savaşmadığım tek kişi Lewis Hamilton (gülüyor). O en iyinin de iyisi! Ancak en iyi olmak için en iyiyi geçmeniz gerekir. Tek yol budur."

“Her sürücü, sahip olduğu tecrübe ve diğer insanlara olan saygısından ötürü (Hamilton'dan) çok şey öğrenebilir. O harika bir insan ve harika bir pilot,”

Russell, geleceğiyle ilgili kararın Spa'dan önce verilmeyeceğini de ekledi.

"Resmi karar Spa hafta sonuna kadar açıklanmayacak. Bu tür şeyler zaman alıyor. Doğru vakit geldiğinde, bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor ve o vakit henüz gelmedi."

"Bu sezon tüm takımlar ve sürücüler için o kadar yoğun geçiyor ki önceliğim kariyerimde neler olacağını belirlemek değil. Henüz sezon ortasına bile gelmedik ve daha şimdiden gelecek yılı konuşuyoruz."

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images