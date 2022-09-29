Russell: "Gelecek sezon daha eksiksiz bir aracımız olacak"

Haberi dinle

Sezon başından beri dalgalanma ve sürüş sorunları ile mücadele eden Mercedes, sadece yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde galibiyete oynayabildi -ancak belli sebeplerden ötürü beklenen zafer henüz gelemedi, dolayısıyla artık takım gelecek sezonun aracına odaklanmış durumda.

Macaristan'da takımın bu sezonki tek pole pozisyonunu elde etmeyi başaran Russell, yeni W14 için belirli bir felsefe seçtiklerini ve ulaşmak istedikleri net hedefleri olduğunu söylüyor.

Russell, "Gitmemiz gereken yol, en doğru yol. Yeni aracın gelişiminde benimsemek istediğimiz bir felsefe mevcut, bunun en doğrusu olduğuna eminim."

"Ancak aynı şekilde bu, bunu mutlaka başarabileceğimiz anlamına da gelmiyor. Bir hedefimiz var ve bu da başlı başına olumlu bir adım. Dediğim gibi, peşinden gitmek istediğimiz net bir hedefe sahibiz."

"Şimdi asıl soru, bunu başarıp başaramayacağımız. Başarabileceğimize inancım tam. Açıkçası diğer rakiplerin bu kış ne kadar gelişeceğini bilmiyoruz, yine de 2023 sezonuna kadar tüm pistlerde daha eksiksiz bir araca sahip olacağımıza kesinlikle güveniyorum."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese

Mercedes'in kendisine sunduğu rakamların kendisine güven verdiğinde ısrar eden Russell, ilginç bir şekilde, takımın Spa-Zandvoort-Monza periyodu boyunca W13'ün sorunlarını gerçekten anladığını da belirtti.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse veri odaklı konuşuyorum. Rekabetçi olduğumuz ve yavaş kaldığımız yarışlar üzerinde çok fazla analiz yaptık ve olup biten her şeyin nedenini anlamaya çalıştık."

"Sanırım durumu oldukça iyi kavramayı başardık ve neden bazı pistlerde diğerlerinden çok daha rekabetçi olduğumuzu anladık. Bunu ancak arka arkaya üç yarışa çıktığımız sırada öğrenebildik."

"Yaz tatilinden sonraki üç yarış bizim için oldukça anlamlıydı, düşük yere basma gücü isteyen pistler ve yüksek yere basma gücü isteyen pistler arasında performansımız değişkenlik gösterdi." dedi.

Motorsport.com'un gelecek sezonun felsefesinin hangi yönde ilerlediğine yönelik sorusuna Russell, "Çok fazla detaya girmek istemiyorum, çünkü bu, anlamak için üzerinde çok çalıştığımız bir şey ve umarım gelecek yıl bize avantaj sağlayacak. Bu yüzden rakiplerimizin işine yarayabilecek bir şey söylemek istemiyorum."

"Günün sonunda, her bir araç farklıdır. Bu yıl birkaç kez aracımızı anladığımızı ve doğru yolda olduğumuzu hissettiğimi söyledim ama beklemediğimiz birkaç tuhaflıkla karşılaştık.

"Ancak sezon boyunca birçok farklı senaryoyla karşılaştık, bu nedenle bizi gafil avlayacak başka bir senaryo olacağını düşünemiyorum. Dalgalanma sorunları yaşadık, sürüş sorunları yaşadık, aracın zemine çarpması ve tabana zarar vermesi sorunu yaşadık."

"Pek çok farklı sorun yaşadık ve şimdi gitmemiz gereken belli bir yön olduğuna inanıyoruz. Umarım tur zamanı da bununla birlikte artış gösterir." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell, takım olarak en güçlü yönlerinden birinin, üstün oldukları zamanlarda bile asla rehavete kapılmamaları olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, "Bence kayıtsız kalmamak takımın uzun süredir başarılı olmasında büyük bir etken oldu."

"2022 sezonu için yeni bir konsepte, bir tür sıfır sidepod felsefesine geçiş yaptık. Geriye dönüp baktığımda konsept pek işe yaramadı, ancak bu, takım içinde hala sınırları zorlamaya ve yenilikçi olmaya istekli olduğumuzu gösteren bir tutuma sahip olduğumuzu gösteriyor, epey ilham verici."

"Bence bu bana geleceğe yönelik güven veriyor çünkü bazen cesur kararlar almanız gerekiyor. Bu kararlar bazen aleyhinize olur ama bazen de olmaz."

"Eğer kayıtsız kalır ve kolay yolu seçerseniz, asla kazanamazsınız. Biz de tersi tutumumuzu sürdürüyor ve sınırları zorluyoruz." dedi.