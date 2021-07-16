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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell: ''Gelecek sene Red Bull için sürmeyeceğim''

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George Russell, 2022 yılında Mercedes'le olan geleceği belirsiz olsa da, seneye Red Bull için sürüş yapmayacağını açıkladı.

Russell: ''Gelecek sene Red Bull için sürmeyeceğim''

Üç yıldır Williams adına sürüş yapan Russell'ın İngiliz takımla olan kontratı mevcut sezonun sonunda biterken, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın da kontratı bu sezon sonlanacak.

Hamilton, geçtiğimiz haftalarda Mercedes'le olan sözleşmesini iki sene daha uzattı ve bu da Mercedes'te tek bir boş koltuğun kaldığı anlamına geliyor. Alman takım ise koltuğun kime gideceği kararını Bottas veya Russell arasında vereceğini açıklamıştı.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko ise, 23 yaşındaki pilotun Mercedes'teki koltuğu alamaması durumunda ''değerlendirmeye değer'' olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.

Ancak İngiliz pilot, Mercedes'e olan bağlılığından dolayı Red Bull'a geçmeyeceğini söyledi.

Express'e konuşan Russell şu ifadeleri kullandı: ''Padokta saygı duyulan insanlardan iyi şeyler duymak her zaman şüphesiz çok güzeldir. Ancak görüldüğü üzere ben bir Mercedes sürücüsüyüm ve buradaki herkese sadığım.''

''Onlar benim yanımda oldu, ben de onların yanında oldum. İnsanların iyi şeyler söylediğini duymak güzel ancak bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Gelecek sene Red Bull için sürmeyeceğim.''

Russell, Britanya Grand Prix'si hafta sonunda ilk kez kullanılacak olan Sprint Sıralama formatının atak yapabilmek için bir fırsat olduğunu düşündüğünü de ekledi.

İngiliz pilot, ''Bu ilginç olacak. Bu herkes için bilinmezlik içeriyor ancak biz iyi bir pozisyondayız.''

''Birçok orta grup sürücüsü dikkatli davranacak çünkü Pazar günü için biraz daha mantıklı bir pozisyonda olmak isteyecekler.''

''Biz normalde 12. sıra ile 15. sıra arasında oluyoruz yani biraz daha fazla atak yapma şansımız ve Pazar günü daha mantıklı bir sırada olmak için mücadele veren sürücülere karşı avantajımız olabilir. Bence bu işten kârlı çıkacaklar bizleriz.'' dedi.

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