Russell, geleceğiyle alakalı kararın yaz arasında verileceğini düşünüyor

2017'den bu yana Mercedes genç sürücü akademisinde bulunan Russell'ın 2022'de Lewis Hamilton'ın yanında sürüleceğine yönelik iddialar, gün geçtikçe artıyor.

İngiliz pilotun geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen Sakhir Grand Prix'sindeki ve bu sezon Williams'ta gösterdiği güçlü performansların yanı sıra Valtteri Bottas'ın da bu sezon form grafiğinde düşüş yaşaması, bu söylentilerin artmasına neden oldu.

Russell, geçtiğimiz aylarda geleceğiyle alakalı kararın yaz arasına kadar verilmesini istediğini dile getirmişti.

Yaz arasından önceki son yarış olan Macaristan GP öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Russell'a geleceğiyle alakalı herhangi bir gelişme olup olmadığı soruldu.

Russell, bu soruyu şöyle yanıtladı: Sanıyorum ki yaz arasında bir karara varılacak. Bu karar ne zaman açıklanacak, bu ayrı bir konu."

"Bu tarz süreçler, hiçbir takım ya da pilot için kolay olmuyor. Takımdan ayrılsan da kalsan da bu tarz süreçler uzun sürüyor."

"Bu yaz bir karar verileceğinden eminim ama kim bilir bu ne zaman açıklanacak. Şu an tamamıyla odaklandığım şey yarışarak eğlenmek ve puan toplayabilmek."

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton-Bottas ilişkisi oldukça sorunsuz bir şekilde çalışabildiğinden, Hamilton'ın Russell'dan ziyade Bottas'ı gelecek sezon aracın içinde istediği öne sürülüyor.

Bottas, turbo hibrit döneminin ilk döneminde Hamilton'la şampiyonluk mücadeleleri veren Nico Rosberg'in yerini almıştı ve Rosberg'e kıyasla daha iyi bir takım oyuncusu oldu.

Birçok kişi Russell'ın takıma gelmesinin ikinci bir Hamilton/Rosberg döneminin başlangıcı olabileceğini söylese de Russell aynı görüşte değil.

İngiliz pilot, dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini belirtse de kendi hedeflerinin asla takımın hedeflerinin önünde yer almayacağını belirtti.

"F1 şampiyonu olmak istiyorum ama takım arkadaşım kim olursa olsun kendi hedeflerimi asla takımın hedeflerinin önüne koymam. Bu, Williams'ta da böyle. Takım arkadaşımla ilişkime zarar verecek bir şey asla yapmam."

"Kendi hedeflerinize ulaşabilmek için, takımınızın ruhunun ve dinamiğinin de en üst seviyede olması gerektiğinin farkındayım."

"Takım hedeflerine ulaşırsa, pilot olarak sizin de bir şansınız oluyor. Ancak dediğim gibi asla kendi hedeflerimi takımın hedeflerinin önüne koymam."

George Russell, Williams Fotoğraf: FIA Pool