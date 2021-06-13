Russell, geleceğinin yakın zamanda netleşmesini umuyor

George Russell, bu yıl sürücü pazarının önemli isimlerinden birisi olacak gibi görünüyor ve 2022 için adı Mercedes'le anılıyor.

Eğer Russell, Mercedes'e alınmazsa o zaman en azından birkaç yıl daha Williams'ta yer alacağı neredeyse kesin gibi. Çünkü Mercedes'le bağlantılarından ötürü yarışabileceği başka bir yer neredeyse hiç yok.

İngiliz pilot, bu yıl 14. sıradan daha iyi bir sonuç alamamasına rağmen özellikle sıralama performansıyla izleyicileri, kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. İngiliz pilot, geçtiğimiz altı yarışın tamamında sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı.

Mercedes henüz 2022'de ne yapacağına karar vermedi ve Russell, yaz tatili sona ermeden önce geleceğinin netleşmesini ümit ediyor.

İngiliz pilot, "Bu konuda gerçekten Toto Wolff'la konuşmadım. Ancak her zaman görüşmeleri çabucak sonuçlandırmak görüşündeyim. Sonuçta bu, herkesin yararına olan bir şey."

"Şu anda sadece bugüne ve şimdi yaşananlara odaklandım fakat her şeyin yaz tatili bitmeden önce kararlaştırılacağına eminim."

"Bence hepimiz bu kadar yoğun bir sezonda kontrat görüşmeleriyle uğraşmadan güzel bir yaz tatili geçirmek isteriz!"

"Yani, her türlü böyle olacağını düşünüyorum. Bu da herkese biraz netlik vermiş olacak. Bakalım önümüzdeki haftalarda durumlar nasıl gelişecek." dedi.