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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Russell: "Lastik yönetimi konusunda geçirdiğim en iyi yarışlardan biriydi"

George Russell, Japonya GP'nin lastik yönetimi konusunda geçirdiği en iyi yarışlardan biri olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Russell: "Lastik yönetimi konusunda geçirdiğim en iyi yarışlardan biriydi"
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Mercedes pilotu, Suzuka Pisti'nin zor koşullarına rağmen lastik yönetimi konusunda geçirdiği en iyi yarışlardan biri olduğunu ve bu durumun onu şaşırttığını itiraf etti.

Russell, "Herkes için zor bir yarıştı çünkü DRS olmadan geçiş yapmak çok zor."

"Ama iyi geçişler yaptık, lastik yönetimimiz de iyiydi."

"Pistin ıslak olduğu da düşünülürse muhtemelen en iyi lastik yönetimini bu yarışta yaptım."

"Tabii ki bizim için iyi bir şekilde bitmedi, o yüzden neler olduğunu gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Carlos Sainz'ın kazasının ardından pistte görülen çekici konusunda Russell, "Sanırım bu konuda tüm pilotlarla hemfikirizdir."

"Pistte ne olduğunu fark etmeden çekicinin yanından geçen 17 pilot daha vardı."

"Bu durumun kabul edilebileceği hiçbir koşul yok." dedi.

Britanyalı pilot, geçen hafta gerçekleşen Singapur GP'nin ardından yarışta yaşananların hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

George Russell, Mercedes AMG

George Russell, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell, "Geçen hafta da Singapur'da Tsunoda'nın kazasının ardında, güvenlik aracı esnasında pist kenarında çekici vardı ve herkesin kuru lastikler için pite girdiği zamandı."

"Bunu toplantıda konuşmuştuk ama bir hafta sonra aynı şeyin olması hayal kırıklığı yaratıyor."

"Elbette hepimiz FIA ile konuşacağız. Olay çok basit, eğer piste bir çekici girecekse; kırmızı bayrak çıkarılması gerekir. Bu konuyu riske atamazsınız çünkü güvenlikten bahsediyoruz." 

"Ayrıca koşullar çok korkutucuydu, görüş sıfırdı. Önümü üç metreden fazla göremediğim gibi sağ ve sol tarafı da göremiyordum." dedi.

Pite çağırıldığında takım telsizinden verilen kararın yanlış olduğunu belirten Russell, "Sanırım pite bir tur daha geç girebilirdik."

"Fernando kaçıncı sırada çıktı bilmiyorum ama pitin ardından onun ardındaydım. Muhtemelen pit yolunda 10 saniye kaybettik." dedi. 

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