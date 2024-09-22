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Formula 1 Singapur GP

Russell, geçirdiği "en kötü" Cuma gününden sonra Mercedes'in geri dönüşünü övdü

George Russell, takımın Marina Bay Pistinde güçlü bir yarış umutlarını yeniden canlandırmak için gösterdiği çabayı övüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

Mercedes pilotu George Russell, hafta sonuna yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen, Singapur Grand Prix'si için gridde ikinci çizgiyi kapatan takımının geri dönüşünü övdü.

Lewis Hamilton, yarışa üçüncü sıradan başlayacak ve takım arkadaşı Russell dördüncü sırada yer alacak.

Mercedes ikilisinin önünde sadece Lando Norris ve Max Verstappen sıralanırken, Russell şanslarının tersine dönmesinden memnun.

Russell “Dünden bu yana inanılmaz bir geri dönüş oldu”

“Şüphesiz, muhtemelen son üç yılın en kötü Cuma günüydü.”

“3. antrenman seansında Lando hariç herkesin rahatlıkla önünde ikinci sıradaydım ve araç tamamen farklıydı. Bu yüzden yaptıkları iş için takıma teşekkür ederim.” dedi.

Russell, Mercedes ekibinin ayarların nerede yanlış gittiğini öğrenme ve pilotlarına ön sıralarda mücadele edebilecek bir araç sağlamak için gerekli değişiklikleri yapma çabalarını övdü.

Simülatörle çalışan ekibin oynadığı rol sorulduğunda “Evet, muazzam.” diye cevap verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

“Sadece simülatördeki insanlar değil, gece boyunca verileri inceleyen insanlar da var.”

“Mühendisler bile burada gece boyunca kelimenin tam anlamıyla çalışıyorlar. Yani evet, harika bir geri dönüş.”

“Aracın ayarları konusunda tamamen yanlış bir dönemdeydik. Cuma günü bazı şeyler deniyorduk, belki de bunu yapmak için doğru yer değildi ve açıkça görülüyor ki, bunu tersine çevirdik.” diye ekledi.

Cuma akşamı bariyerlere çarpan Russell, 3. antrenman seansında da bir spin daha attı ancak bunu Singapur sokaklarında limitleri bulmak olarak açıkladı.

“Kendime güvenim tamdı, bu yüzden sadece depoda daha fazla bir şey olup olmadığına bakıyordum, yoktu.”

“Seans öncesinde biraz daha fazlasını umuyordum, ancak Q1 ve Q2'den sonra dördüncülüğü kurtardığım için çok mutluyum.” dedi.

Mercedes ayrıca Ferrari'nin kötü bir sıralama seansı geçirmesinden faydalandı. Charles Leclerc, lastiklerinde yeterli ısının olmamasından şikayet ederken, dokuzuncu sıradan başlayacak ve Q3'te kaza yapan takım arkadaşı Carlos Sainz'ın bir sıra önünde yer alacak.

Russell, Oscar Piastri'nin beşinci ve Norris'in pole pozisyonunda olması nedeniyle McLaren'ın hızından çekiniyor: “Piastri arkadan gelen ana tehdit olacak. Umarım Lewis ve ben Max'e karşı mücadele edebiliriz.

“Ancak gerçekçi olmak gerekirse, Lando birinci turdan sonra lider olursa, yarışı rahat bir şekilde kazanacaktır.”

Watch: Verstappen stages his own Press Conference in protest of the FIA - F1 Singapore GP Updates

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