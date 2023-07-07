Russell, geçen yılki performansı nedeniyle Mike Hawthorn ödülünün galibi oldu
Her yıl Formula 1'de puan tablosundaki en iyi Britanyalı pilota verilen Mike Hawthorn ödülü, 2022 sezonunu şampiyona dördüncüsü olarak tamamlayan George Russell'a gitti.
Formula 1 denince akla gelen ilk ülkelerden biri hiç şüphesiz ki Britanya.
On takımın yedisinin fabrikasına ev sahipliği yapan ülke, Lewis Hamilton, Jackie Stewart, Nigel Mansell ve Jim Clark gibi oldukça başarılı pilotların da memleketi konumunda.
Tarihte şampiyonluğa ulaşmış ilk Britanyalı pilot ise Mike Hawthorn.
Hayatını genç bir yaşta kaybeden Hawthorn'u anmak için her yıl Formula 1'de puan tablosunda en yukarıda yer alan pilota bir ödül veriliyor, ödül de bizzat Hawthorn'un adını taşımakta.
Geçen yıl takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı, McLaren pilotu Lando Norris'i ve Williams pilotu Alex Albon'u mağlup eden George Russell, dolayısıyla Mike Hawthorn ödülünün de sahibi oldu.
Bu hafta sonu yapılan bir törenle ödülüne kavuşan Russell, ödülü Motorsport UK şefi David Richards'ın elinden aldı.
Ödüle en çok ulaşan isim Lewis Hamilton, kendisi yedi kez şampiyonluğa ulaşırken, şampiyon olamadığı sezonların ise dördünü en iyi Britanyalı olarak tamamladı.
Hamilton'ı yedi seferle Nigel Mansell, beş seferle Jenson Button ve David Coulthard takip etmekte.
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