Prime'a abone ol
Önceki / Perez: "Ferrari'den çok uzaktayız"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Russell: "Gayet iyi görünüyoruz"

Mercedes pilotu George Russell, Singapur'daki ilk günün ardından Mercedes'in durumundan memnun.

Kemal Şengül
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, 25 tur attığı ikinci antrenman seansında Ferrari pilotlarının en yakın takipçisiydi ve Mercedes'in hafta sonu boyunca güçlü olabileceğinin sinyallerini vermiş oldu.

Lider Carlos Sainz'ın sadece 0.2 saniye ardında kalan Russell, hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

İki Mercedes pilotunun da ilk beşte yer aldığı günün ardından konuşan Russell, "Bizim için genel anlamda pozitif bir cuma günüydü."

"Araç pistte gerçekten iyi hissettirdi. İkinci antrenman seansındaki daha serin şartlarda kesinlikle daha iyi çalışıyordu, aynı şekilde ilk seansın temsili olmayan koşullarında da yine gayet iyiydik."

"Dereceler çok yakın görünüyor. Ferrari özellikle tek turda çok hızlı."

"Pek çok ismin yarış temposu da yine çok güçlüydü. Yine hafta sonuna iyimser giriyoruz."

"Gece boyunca her zamanki çalışacağız ve umarım Cumartesi gününe doğru bazı iyi adımlar atabiliriz." dedi.

Russell, yeni pist düzenini de beğenmiş durumda.

İngiliz pilot, "Yeni pist düzeninden gerçekten keyif aldım."

"Son sektörü ve bir bütün olarak turu çok daha akıcı hale getirmiş durumda."

"Direksiyondayken daha fazla zevk alıyorsunuz. Bu düzenin Pazar günü daha iyi yarışlar yapılmasına yardımcı olacağına eminim."

"İlk virajdan beşinci viraja kadarki bölümün asfaltının yenilenmesi de gayet pozitif." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Perez: "Ferrari'den çok uzaktayız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Formula 1
Singapur GP

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti" Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım" Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Hamilton: "2023 Mercedes, F1 kariyerimin en zor aracı"

Hamilton: "2023 Mercedes, F1 kariyerimin en zor aracı"

Formula 1
Singapur GP

Hamilton: "2023 Mercedes, F1 kariyerimin en zor aracı" Hamilton: "2023 Mercedes, F1 kariyerimin en zor aracı"

George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell: "Yarışta Ferrari'yi zor durumda bırakabiliriz"

Russell: "Yarışta Ferrari'yi zor durumda bırakabiliriz"

Formula 1
Singapur GP

Russell: "Yarışta Ferrari'yi zor durumda bırakabiliriz" Russell: "Yarışta Ferrari'yi zor durumda bırakabiliriz"

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Formula 1
Singapur GP

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız" Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor

Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor

Formula 1
İtalya GP

Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor Russell, Monza'daki ilk virajın "cezasız" kesilmesinin engellenmesini istiyor

Son Haberler

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

F1 Formula 1
Singapur GP

Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti" Verstappen yarış için umutsuz: "Galibiyet serimiz bir noktada bitecekti"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

F1 Formula 1
Singapur GP

Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım" Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

F1 Formula 1
Singapur GP

Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları Analiz: Singapur GP öncesi takımların yarış tempoları

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

F1 Formula 1
Singapur GP

Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım" Alonso: "Tüm gece pistte kalsaydım dahi bundan daha iyi bir tur çıkaramazdım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol