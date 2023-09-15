Russell: "Gayet iyi görünüyoruz"
Mercedes pilotu George Russell, Singapur'daki ilk günün ardından Mercedes'in durumundan memnun.
George Russell, 25 tur attığı ikinci antrenman seansında Ferrari pilotlarının en yakın takipçisiydi ve Mercedes'in hafta sonu boyunca güçlü olabileceğinin sinyallerini vermiş oldu.
Lider Carlos Sainz'ın sadece 0.2 saniye ardında kalan Russell, hafta sonuna yaptıkları başlangıçtan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
İki Mercedes pilotunun da ilk beşte yer aldığı günün ardından konuşan Russell, "Bizim için genel anlamda pozitif bir cuma günüydü."
"Araç pistte gerçekten iyi hissettirdi. İkinci antrenman seansındaki daha serin şartlarda kesinlikle daha iyi çalışıyordu, aynı şekilde ilk seansın temsili olmayan koşullarında da yine gayet iyiydik."
"Dereceler çok yakın görünüyor. Ferrari özellikle tek turda çok hızlı."
"Pek çok ismin yarış temposu da yine çok güçlüydü. Yine hafta sonuna iyimser giriyoruz."
"Gece boyunca her zamanki çalışacağız ve umarım Cumartesi gününe doğru bazı iyi adımlar atabiliriz." dedi.
Russell, yeni pist düzenini de beğenmiş durumda.
İngiliz pilot, "Yeni pist düzeninden gerçekten keyif aldım."
"Son sektörü ve bir bütün olarak turu çok daha akıcı hale getirmiş durumda."
"Direksiyondayken daha fazla zevk alıyorsunuz. Bu düzenin Pazar günü daha iyi yarışlar yapılmasına yardımcı olacağına eminim."
"İlk virajdan beşinci viraja kadarki bölümün asfaltının yenilenmesi de gayet pozitif." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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