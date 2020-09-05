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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Russell, "garip" sıralamalarda kaybettiği şanstan dolayı üzgün

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Russell, "garip" sıralamalarda kaybettiği şanstan dolayı üzgün
Ekleyen:
, Editör

George Russell, "garip" geçen İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında Williams'ın elinde olan şansı kaybettikten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Monza'daki sıralama turlarının açılışında pek çok sürücü, öndeki araçlardan hava koridoru yakalamak için Parabolica'da yavaşladı ve attıkları hızlı turlar sırasında yan yana gitmek zorunda kaldılar. 

Russell, sıralamalarda attığı son turda Kimi Raikkonen ve Esteban Ocon'un arkasında kaldı ve böylece derecesini geliştiremeyip 19. sırada kaldı. 

Yaşadığı hayal kırıklığını Williams takım radyosuna aktaran Russell şunları söyledi: "Burada neler oluyor? Bu yapılan s****lardan faydalanması gereken biziz, s****sı gereken değil."

Seansın ardından konuşan Russell, oluşan bu trafiğin Williams'ın ikinci seansa geçme fırsatını yerle bir ettiğine inandığını söyledi.

“We are the slowest team on the grid, we’ve had some incredible Saturdays, but we need an extreme circumstance to give us that opportunity,” Russell said.

"Gridin en yavaş takımıyız, Cumartesi günlerinde inanılmaz performanslar sergileyebildik, ancak bu fırsatları yakalamamız için ekstrem koşullar oluşmalı." diyen Russell ekledi: "Bu da oluşan saçma koşullardan biriydi ve biz de tam ortasında kaldık. Gerçekten çok saçma."

"Bu tamamıyla pit yolunda başlayan bir şey. Kimseyi suçladığım yok, ama herkes aynı gemide ilerliyor."

"Neden tüm takımların araçlarını aynı anda dışarı gönderdiğini bilmiyorum, tamamıyla ne olacağını biliyorsunuz."

 

Araçların trafik oluşturması durumu son antrenman seansında da ortaya çıktı ve burada Lewis Hamilton, son virajda yavaş giden pilotlardan kaçmak için çim alana çıkmak zorunda kaldı. 

Russell konu hakkında şunları söyledi: "Belki de araçlar, markalar şampiyonası sıralamasına göre çıkmalılar, pit yoluna o zaman çıkmalılar ve araçlar arasında beş saniyelik bir fark falan oluşması gerekir."

"Dediğim gibi, tamamıyla pist odaklı bir sorun. Herkes hava koridoru arıyor, hiç kimse önde olmak istemiyor."

"Ben onları geçmeye çalışıyorum ve kimse de Williams'ın arkasında sıkışıp kalmak istemiyor, çünkü turun kalanında bize yaklaşıyorlar! Herkes benim önümü tıkıyor."

"Az daha bir kaza olacaktı. Biraz saçma bir durumdu."

İlk seansta son altı aracın hiçbiri son turunu geliştiremedi, böylece Romain Grosjean, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi ve Nicholas Latifi, Russell'a elenme potasında katılan isimler oldular. 

Renault sürücüsü Ocon ise, ilk sıralama seansında Raikkonen ve Latifi'yi bloke etmekten dolayı inceleme altında, ancak Raikkonen'e göre incelenmesi gereken bir durum yok.

“I don’t know what they want to investigate,” Raikkonen said.

"Neyi incelemek istiyorlar bilmiyorum." diyen Raikkonen ekledi: "Eninde sonunda yarışmaya izin veriyorlar, ancak burada olan şey beni sıkıştırmış olması, ancak bilmiyorum."

"Eninde sonunda kimse yanlış bir şey yapmadı. Sadece tura yakın bir şekilde başladık. Bu da bazen olan bir şey."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar George Russell
Editör Efe Kahya

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