Russell: "Galibiyet için savaşabiliriz"

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Mercedes pilotları bugün gerçekleştirilecek yarışa ikinci ve üçüncü sıralardan başlayacaklar.

Yarıştan hemen önce yaptığı açıklamada Russell, şöyle dedi: "70 turluk bu yarışta zafer için mücadele edebileceğimize inanıyorum fakat ilk viraja doğru çok uzun bir hızlanma bölümü var ve Red Bull büyük bir düzlük hızı avantajına sahip."

"Bu yüzden başlangıçta Lewis'le Max Verstappen'in önüne geçmemiz zor olacak ama deneyeceğiz."

"Meksika pistinde aracımız oldukça iyi çalışıyor, ayrıca birkaç noktayla iyi şekilde baş ettik. Pistin rakımı burada bize yardımcı oluyor fakat takım olarak ilerleme dek kaydediyoruz."

"Dolayısıyla kalan üç yarışta harika bir tutumumuz var ve gelecek sezon için iyimseriz."

Ayrıca Max Verstappen ve Charles Leclerc de yarış öncesinde açıklamalarda bulundular.

Verstappen, "Hafta sonu boyunca kovalayan taraftık ancak sıralama turlarında her şeyi bir araya getirmeyi başardık. Şimdi yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." "Bakalım başlangıç ​​nasıl olacak? Fakat ilk virajdaki olası olaylardan pek korkmuyorum." dedi. Leclerc ise cumartesi günü yaşadığı sorunla geride kalsa da, yarışta güçlü olabilecekleri görüşünde. Leclerc, “Her şeyi mükemmel şekilde yaparsak, yarışta rekabetçi olabileceğimize eminim." "En güçlü hafta sonunu geçirmiyoruz ama her fırsattan en iyi şekilde yararlanmaya çalışacağım." "Taraftarın desteği inanılmaz. Birçoğunun Sergio'yu desteklediği açık, ancak onları iyi bir şovla memnun etmeye çalışacağız.” dedi.